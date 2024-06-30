A tradicional procissão marítima que sai da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe, na Capital, para celebrar São Pedro, começou às 10h neste domingo (30). Marcado por devoção e fé, o evento reuniu embarcações que acompanharam a imagem do santo padroeiro pelas águas da Baía de Vitória.
Festa de São Pedro: procissão marítima é marcada por devoção e fé
Mais cedo, às 8h, aconteceu uma missa na Paróquia de São Pedro, na Praia do Suá, seguida de procissão terrestre em direção à Marinha (confira abaixo). De lá, iniciou-se a procissão marítima.
E as comemorações da 96ª Festa de São Pedro não param por aí. Às 17h, Padre Anderson sobre no palco, montado na Praça do Papa, na Capital. Mais tarde, às 19h, a dupla Munhoz e Mariano se apresenta, encerrando o evento.