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Festa de São Pedro: procissão marítima é marcada por devoção e fé

Embarcações acompanharam a imagem do santo padroeiro pelas águas da Baía de Vitória na manhã deste domingo (30)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jun 2024 às 11:58

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 11:58

A tradicional procissão marítima que sai da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe, na Capital, para celebrar São Pedro, começou às 10h neste domingo (30). Marcado por devoção e fé, o evento reuniu embarcações que acompanharam a imagem do santo padroeiro pelas águas da Baía de Vitória.

Festa de São Pedro: procissão marítima é marcada por devoção e fé

Mais cedo, às 8h, aconteceu uma missa na Paróquia de São Pedro, na Praia do Suá, seguida de procissão terrestre em direção à Marinha (confira abaixo). De lá, iniciou-se a procissão marítima.
E as comemorações da 96ª Festa de São Pedro não param por aí. Às 17h, Padre Anderson sobre no palco, montado na Praça do Papa, na Capital. Mais tarde, às 19h, a dupla Munhoz e Mariano se apresenta, encerrando o evento.

Festa de São Pedro: tradicional missa emociona fiéis

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