Militar da reserva fica ferido após briga em corrida por aplicativo na Serra

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:19

Um militar da reserva do Exército Brasileiro ficou ferido após se envolver em uma briga com um passageiro durante uma corrida por aplicativo, na manhã da quinta-feira (1º), na Serra. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar (PMES) e está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a PMES, os policiais foram acionados para comparecerem em um hospital particular no bairro Boa Vista II, onde a vítima deu entrada após relatar ter sido agredida. Conforme a PMES, o homem informou ser motorista de aplicativo e contou que teve um desentendimento com um passageiro, que terminou em luta corporal.

Ainda de acordo com a PMES, o motorista relatou que foi atingido com uma garrafa durante a briga e que revidou as agressões. Após o primeiro atendimento, o Ciodes informou que o outro envolvido teria dado entrada na UPA de Carapina. Uma guarnição foi até a unidade de saúde, mas, conforme a PMES, nenhuma pessoa com as características informadas foi localizada.

Em seguida, os militares retornaram ao hospital particular para verificar o estado de saúde da vítima. No segundo contato com a equipe policial, segundo a PMES, o homem informou ser soldado da reserva do Exército Brasileiro, estando há cerca de dez anos na reserva e aposentado por invalidez.

Viatura atingida por tiros em Gurigica, Vitória
Viatura atingida por tiros em Gurigica, Vitória Crédito: Oliveira Alves

Conforme a PMES, o militar disse não portar documento funcional no momento do atendimento e esclareceu que não tem vínculo ativo com a instituição, embora receba proventos decorrentes da aposentadoria por invalidez.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, segundo a PCES, nenhum suspeito foi detido. Para não comprometer a apuração, outras informações não foram divulgadas.

A Polícia Civil destacou ainda que a população pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, disponível por telefone, pelo site www.disquedenuncia.es.gov.br e pelo WhatsApp (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

