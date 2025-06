Em Cariacica

Rio Branco repudia ação da PMES contra torcedores após jogo no Kleber Andrade

De acordo com o clube Capa-Preta, houve uso de spray de pimenta "sem nenhum motivo aparente" e que uma pessoa teria se ferido; PM alega que reagiu à hostilização de parte da torcida após fim da partida

Publicado em 29 de junho de 2025 às 17:28

O Rio Branco repudiou a ação da Polícia Militar contra a torcida após o final do jogo entre o Capa-Preta e o Água Santa, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na noite de sábado (28). Em nota publicada em suas redes sociais, a equipe classificou o episódio como "brutal" e "covarde". A PMES, por sua vez, afirma ter reagido à hostilização de torcedores, depois da partida.>

Na manifestação em que critica a atuação dos militares, o Rio Branco mostra um vídeo editado e cita o uso de spray de pimenta de forma indiscriminada pelos militares, alegando que crianças, mulheres e idosos que estavam no local teriam sido atingidos com a substância. >

A equipe também sustenta, na publicação, que torcedores teriam se ferido durante a ação policial, com um deles precisando ser socorrido pela ambulância do estádio e levado para atendimento no Pronto Atendimento de Alto Laje, também em Cariacica. >

"Em um momento de comemoração pacífica por parte da nossa torcida, que deixava o local de forma ordeira, policiais militares lançaram spray de pimenta contra os presentes, sem nenhum motivo aparente, no 'Caracol de saída' da arquibancada, um espaço de difícil evasão, colocando em risco a integridade física de inúmeras pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos", diz trecho da manifestação do Capa-Preta sobre o caso.>

Em outro trecho da publicação, a equipe do Rio Branco afirma que "de forma tão absurda quanto, outros policiais que estavam na rua entraram no estádio correndo e agredindo torcedores de forma aleatória, com socos e golpes de cassetete". Veja a íntegra da publicação abaixo:>

Polícia diz ter sido hostilizada por torcedores

Procurada para comentar a confusão envolvendo torcedores do Rio Branco em Cariacica, a polícia informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a PMES foi acionada para apoiar equipes de militares que estavam sendo hostilizados por integrantes da torcida organizada do Rio Branco.>

Ainda segundo a PMES, os policiais teriam sido hostilizados com xingamentos, garrafadas, pedradas e "copadas", resultando em um militar atingido no rosto por um copo. >

"Ao chegarem as equipes adicionais, um grupo de torcedores avançou em direção aos policiais, recusando-se a manter distância. Durante o confronto, um indivíduo da torcida organizada agiu agressivamente contra um militar, com a intenção de agredi-lo fisicamente. Ele foi contido e caiu no chão, sendo posteriormente socorrido pela ambulância do estádio e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage", sustenta a PMES via assessoria.>

A Polícia Militar também informou que o torcedor que precisou ser socorrido assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, no próprio PA. Ele apresentava lesões no rosto e no braço direito, mas não teria sabido informar se elas foram causadas durante a queda ou durante uma suposta briga entre torcidas que já havia ocorrido no decorrer da partida.>

Em complemento à primeira nota enviada à reportagem na tarde deste domingo (29), a assessoria de imprensa da PMES ressaltou que, durante a saída do público no jogo, "foi necessário o uso de spray de pimenta envolvendo torcedores que não acatavam as orientações da guarnição".>

"O uso do equipamento foi pontual, em um ambiente aberto e ventilado, com o objetivo de conter o início de tumulto e promover a desocupação da área destinada à dispersão segura do público, garantindo a fluidez e a integridade física das pessoas que deixavam o local. O fato será devidamente analisado como previsto em ocorrências dessa natureza", conclui a nota assinada pelo 7º Batalhão da Polícia Militar.>

