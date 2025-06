Na UTI

Família confirma estado grave de Geovani Silva, agradece apoio e pede orações

Ex-jogador permanece internado na UTI de um hospital em Vitória. Quadro permanece estável desde a noite de sexta-feira (17)

Publicado em 29 de junho de 2025 às 14:17

Geovani Silva sofreu parada cardiorrespiratória e está internado na UTI Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Geovani Silva continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular em Vitória. Na tarde deste domingo (29), a família do ex-jogador de futebol se pronunciou oficialmente pela primeira vez desde que ele sofreu com paradas cardiorrespiratórias. >

Nas redes sociais do ex-jogador foi publicado o atual estado de saúde e um agradecimento pelas orações. "Amigos, informamos que Geovani Silva, continua internado na UTI do Hospital Medsenior, em estado grave, recebendo toda a assistência necessária. Pedimos que sigam em oração e confiando somente em Deus. A família agradece, de coração, por todas as orações, mensagens e demonstrações de carinho e força", relata o comunicado. >

Na mensagem, a família pediu que as pessoas tomem cuidado com as informações que vem sendo transmitidas nas redes sociais sem nenhuma responsabilidade. "Desconsiderem qualquer informação equivocada. Qualquer atualização oficial será compartilhada por aqui", afirma o texto publicado no Instagram oficial de Geovani.>

Paradas Cardiorrespiratórias

Após sofrer três paradas cardiorrespiratórias desde a última quinta-feira (26), Geovani Silva segue internado na UTI de um hospital particular em Vitória. O estado de saúde do ex-jogador é considerado grave, mas o quadro permanece estável em relação às suas condições nos últimos dias. Em alguns momentos, Geovani recebeu visitas e acenou com a cabeça para mostrar que estava ouvindo amigos e familiares que falavam com ele. >

Ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, Geovani sofreu a primeira parada cardiorrespiratória no final da tarde de quinta e precisou ser internado na UTI. Geovani passou mal quando estava em casa, foi socorrido pelos filhos Geovani e Andrey, e levado às pressas para o Hospital Praia da Costa, onde foi atendido na emergência, entubado e permaneceu estável. >

Depois do atendimento ele foi transferido para um hospital particular em Vitória. Nesta sexta-feira (27), ele sofreu mais duas paradas cardíacas. Na primeira vez foi reanimado após 13 minutos, e no segundo episódio foram necessários mais oito minutos. O estado do ex-jogador é grave, mas permanece estável.>

