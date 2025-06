Em casa

Com dois gols de Diego Fernandes, Rio Branco vence o Água Santa pela Série D

Resultado mantém o Capa-Preta na caça da líder Portuguesa, adversária da próxima rodada na competição nacional

Publicado em 28 de junho de 2025 às 19:03

Com autoridade, o Rio Branco venceu o Água Santa pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco

O Rio Branco voltou a jogar pela Série D, depois de uma pausa de 14 dias da competição. O Capa-Preta venceu o Água Santa no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, por 3 a 2, em duelo válido pela décima rodada da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. Diego Fernandes marcou duas vezes, chegando a vice-artilharia da competição, e Junior Dindê, de falta, completou a vitória do Brancão.>

Jogando contra o terceiro colocado do Grupo A6, o triunfo em casa manteve o Capa-Preta na vice-liderança da chave, com 16 pontos, e com três jogos consecutivos de invencibilidade.>

O jogo

O torcedor que chegou um pouco atrasado ao Kleber Andrade não viu o primeiro gol capa-preta. Com menos de um minuto, justamente no primeiro ataque, Luiz Fernando avançou pela esquerda, entrou na área e cruzou rasteiro para Diego Fernandes completar para a rede adversária.>

Mesmo com um início ruim, o Água Santa cresceu e chegou ao empate aos 19 minutos da primeira etapa. Após uma cobrança de escanteio, Diego Fernandes não conseguiu afastar e desviou a bola dentro da área, que viajou até encontrar uma rápida finalização de João Guilherme, que deixou tudo igual.>

Porém, perto do intervalo, o camisa 19 mais uma vez apareceu para desempatar. Enquanto o adversário ia ao ataque, Romarinho roubou a bola no meio-campo e Luiz Fernando iniciou o ataque. Vitor Leque recebeu na ala-esquerda e acionou Maranhão, que cruzou com desvio e contou com o erro do goleiro rival para Diego Fernandes marcar o segundo na partida.>

Na volta para o segundo tempo, o Rio Branco entrou em campo com o mesmo ritmo que terminou o primeiro e, aos 12 minutos, chegou ao 3 a 1. O árbitro apontou uma falta na entrada da área paulista, e Junior Dindê foi para a bola. O volante cobrou colocado, mas sem altura. No entanto, a barreira abriu e não impediu o terceiro gol capa-preta.>

O Água Santa ainda conseguiu diminuir. Aos 40 minutos, após cruzamento, Jota subiu para cabecear perto da risca da área, sem força, mas Fernando Henrique demorou a cair e espalmou a bola para o meio da área. No rebote inesperado, Marquinhos diminuiu e deu números finais à partida.>

Rio Branco 3 x 2 Água Santa, no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco

