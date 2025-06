Copa ES

Sem iluminação e polícia no estádio, jogo do Rio Branco é encerrado antes da hora

Capa-Preta goleou a Coruja por 4 a 0, no estádio Marcos José Campagnaro, em Ibiraçu. Partida foi encerrada aos 31 minutos do segundo tempo

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:49

O Rio Branco segue em busca da classificação para o mata-mata da Copa Espírito Santo 2025. Mesmo com o time sub-20, o Capa-Preta goleou o Linhares FC, por 4 a 0, em jogo marcado por atrasos e fim precoce de partida, encerrada aos 31 minutos do segundo tempo, no Campo do Marcão, em Ibiraçu, na tarde desta quarta-feira (25).>

A goleada capa-preta começou com início arrasador de Heytor, que marcou dois gols em seis minutos, prestes a acabar o primeiro tempo da partida. Na etapa final, o Rio Branco voltou com tudo para aumentar o saldo de gols. Aos seis minutos, Zé Augusto apareceu na área para completar e marcar o terceiro gol alvinegro. Por fim, Edmilson cobrou pênalti com categoria para fechar a goleada.>

O jogo

Foram 95 minutos desde o apito inicial ao fim do primeiro tempo. A partida começou movimentada para Linhares e Rio Branco, que criaram boas oportunidades de gol na etapa inicial, até serem travados pela falta de policiamento. Aos 29 minutos de jogo, a única viatura disponível na cidade recebeu uma ocorrência e teve de deixar o estádio. Após 45 minutos de paralisação, o Capa-Preta foi mais efetivo e deixou o campo vencendo por 2 a 0, com doblete marcado por Heytor.>

A etapa final seguiu influenciada pela falta de policiamento no primeiro tempo. Com apenas 7 minutos de intervalo, o Rio Branco voltou disposto a sacramentar a partida e aumentar o saldo de gols. De pênalti, logo aos seis minutos, Zé Augusto marcou o terceiro para o Alvinegro, enquanto Edmilson completou a goleada, em cobrança de pênalti. O jogo foi encerrado aos 31 minutos do segundo tempo, quando a arbitragem declarou que não havia iluminação suficiente para a realização da partida.>

Classificação e próximos jogos

Com a goleada desta quarta-feira, o Rio Branco segue mais vivo do que nunca pela classificação ao mata-mata. O Capa-Preta chegou aos 7 pontos conquistados e ocupa a nona colocação, a dois pontos do Vilavelhense, o primeiro na zona das oitavas de final. Enquanto isso, o Linhares segue na lanterna da tabela, com apenas dois pontos.>

A Copa Espírito Santo 2025 chega a sua última rodada antes do mata-mata, neste domingo, às 15h. Com todos os jogos realizados de forma simultânea, o Rio Branco encara o Capixaba, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. Enquanto isso, o Linhares FC encerra a sua participação contra o Serra, no estádio Robertão. >

