Ídolo de Desportiva e Vasco

Com quadro de saúde estável, Geovani Silva permanece internado na UTI

Ex-jogador sofreu três paradas cardiorrespiratórias desde quinta-feira (26). Situação é delicada, mas sua condição de saúde não sofreu alterações em relação aos últimos dias

Após sofrer três paradas cardiorrespiratórias desde a última quinta-feira (26) , Geovani Silva segue internado na UTI de um hospital particular em Vitória. Neste sábado (28), o estado de saúde do ex-jogador é considerado grave, mas o quadro permanece estável em relação às suas condições nos últimos dias. >

Geovani recebeu visitas e acenou com a cabeça para mostrar que estava ouvindo amigos e familiares que falavam com ele. >

Três paradas cardiorrespiratórias

Depois do atendimento ele foi transferido para um hospital particular em Vitória. Nesta sexta-feira (27), ele sofreu mais duas paradas cardíacas. Na primeira vez foi reanimado após 13 minutos, e no segundo episódio foram necessários mais oito minutos. O estado do ex-jogador é muito grave. >