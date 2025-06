Geovani Silva sofre parada cardiorrespiratória e está internado na UTI

O ex-jogador de futebol Geovani Silva, ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, sofreu uma parada cardiorrespiratória nesta quinta-feira (26) e precisou ser internado na UTI. Geovani passou mal quando estava em casa e foi levado às pressas para o Hospital Praia da Costa. Ele foi atendido na emergência, entubado e permaneceu estável.



Depois do atendimento ele foi transferido para um hospital particular em Vitória. Nesta sexta-feira (27), ele sofreu mais duas paradas cardíacas. Na primeira vez foi reanimado após 13 minutos, e no segundo episódio foram necessários mais oito minutos. O estado do ex-jogador é muito grave.