Vitória do Botafogo sobre o PSG é um bico no complexo de vira-lata

Campeão da Liga dos Campeões, dono de um futebol encantador e rolo compressor em cima dos adversários. Essa era a visão que o mundo tinha do Paris Saint-Germain até a noite de quinta-feira (19). Uma fama criada por muitos méritos. Mas, e daí? Se do outro lado estava o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Com autoridade, o Glorioso ignorou qualquer prognóstico, venceu por 1 a 0 e encaminhou a classificação para as oitavas de final no "Grupo da Morte", na Copa do Mundo de Clubes. Uma noite histórica!