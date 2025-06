Fogo Alto

Botafogo vence o PSG e faz história na Copa do Mundo de Clubes

Com o triunfo do Glorioso, um time brasileiro volta a vencer um europeu depois de quase 13 anos

Publicado em 20 de junho de 2025 às 00:22

Igor Jesus marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo teve muita disciplina e entrega nesta quinta-feira (19) para conquistar uma emblemática vitória por 1 a 0 sobre o impetuoso Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões com goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão e que vinha de um 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes. Igor Jesus foi o responsável pela alegria alvinegra no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, onde foi disputada a partida do Grupo B do torneio da Fifa. >

Um time sul-americano não vencia uma equipe europeia em competições oficiais desde 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial ao vencer o Chelsea por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero. Além de quebrar o jejum continental, o grupo comandado pelo técnico Renato Paiva chega aos seis pontos e fica na liderança da chave, pois já havia vencido o Seattle Sounders na estreia.>

A classificação ainda não está garantida, já que o PSG e o Atlético de Madrid, cada um com três pontos, também podem chegar aos seis na rodada final, mas está próxima. O time madrilenho é próximo adversário dos botafoguenses, em duelo marcado para as 16 horas (horário de Brasília) de segunda-feira (23).>

O Jogo

Foi laborioso para o Botafogo lidar com o poderio ofensivo do PSG, especialmente pelo lado direito da defesa, por onde o lateral Vitinho perdia aos montes os duelos travados com o georgiano Kvaratskhelia, soberano em suas investidas fulminantes Uma bela finalização, defendida por, John, no primeiro minuto de jogo, foi o presságio do tanto de trabalho que o atacante do time parisiense daria aos botafoguenses.>

O time comandado por Renato Paiva se ajustou depois dos primeiros 15 minutos e passou a sofrer menos. Marcar Kvaratskhelia continuou sendo um problema, mas os demais setores estavam bem protegidos pela equipe carioca, bastante intensa e disciplinada taticamente. Teve sucesso em fechar os espaços, não à toa John trabalhava pouco.>

O maior desafio que se apresentava ao Botafogo era manter a mesma pujança para continuar neutralizando os adversários. Essa não era, porém, a única preocupação. A equipe esperava a chance de um contragolpe e, quando a teve, inaugurou o placar com Igor Jesus, após bola enfiada por Savarino.>

Mais confiante depois de ter ido ao intervalo em vantagem, o Botafogo se sentiu mais à vontade para arriscar mais na volta para o segundo e passou a explorar mais o campo de ataque, inclusive levando sustos à defesa parisiense. Apesar disso, não chegou a dominar as ações ofensivas e continuou tendo de fazer muito esforço para se proteger, entre eventuais chegadas perigosas do PSG.>

Luis Enrique não estava satisfeito com o desempenho do time de Paris e mandou a campo Fabián Ruiz e João Neves, dupla geralmente titular que começou no banco, nos lugares de Hernández e Saire-Emery. Foi uma substituição quadrupla, também com as entradas de Nuno Mendes e Barcola nas vagas de Mayulu e Gonçalo Ramos.>

As substituições não surtiram o efeito esperado. Os minutos finais mostraram um PSG muito presente no campo de ataque, mas sem tanta organização. Chutes de fora da área foram a principal alternativa para buscar o empate, que não veio.>

