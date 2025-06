Felipe Giaffone sobre chance de Vitória receber a Stock Car: "muito válido"

Vitória está na rota da Stock Car para 2026. Robson Duarte, presidente da Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faaes), confirmou que as negociações, que se iniciaram em novembro de 2024, avançaram e hoje ele acredita em boas possibilidades da Capital Capixaba receber a principal prova de automobilismo do país.

Piloto da Copa Truck, comentarista de Fórmula 1 e referência em automobilismo, Felipe Giaffone esteve no Espírito Santo para um evento corporativo de sua patrocinadora e também participou do videocast Zona Mista, onde comentou sobre os caminhos possíveis para Vitória receber provas de corrida em circuito de rua ou com a criação de um autódromo.



"Se é para fazer um de rua (circuito), acho muito válido. Tem que ter apoio do governo, porque é um negócio que custa caro. Você precisa ter os patrocinadores, precisa usar a lei de incentivo fiscal para fazer acontecer", afirmou o piloto que também cita a possibilidade de um autódromo ser uma arena multiuso para vários tipos de evento na cidade.

"É interessante tentar, junto ao governo, fazer um autódromo como uma arena multiuso. Porque acho que só o autódromo em si não adianta. Ocupa uma área de um milhão de metros quadrados para fazer um autódromo e virar um elefante branco. Cansamos de ver isso no Brasil. Então acho que hoje o que precisa é pegar um autódromo e fazer o que eles fazem lá fora: uma arena multiuso, seja para shows, seja para treinamento de carros de rua, treinamento de polícia. Tem que girar com várias atividades. Pensando em Brasil, para você otimizar o valor investido, acho que tem que ser uma arena que possa ser explorada de várias formas", concluiu.

A Vicar, empresa que provome a Stock Car no Brasil e a Prefeitura de Vitória seguem realizando as tratativas para a prova desembarcar nas pistas capixabas. A Confederação Brasileira de Automobilismo e da Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees) acompanham de perto as negociações e se preparam para realizarem as necessidades mais técnicas, como a homologação do circuito.

