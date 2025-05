A Era Ancelotti começou! A cartada final para o Brasil buscar o hexa

Carlo Ancelotti foi apresentado nesta segunda-feira (26) como o novo técnico da Seleção Brasileira. Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O cenário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não é dos melhores. Um novo presidente eleito e com experiência contestada para estar à frente da entidade máxima do futebol brasileiro, um ex-presidente afastado do cargo pela Justiça e má gestão das seleções. Entretanto, dentro deste contexto surge Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção Brasileira e última cartada para fazer a equipe buscar o hexa e retomar o orgulho da camisa mais pesada do futebol mundial.

O treinador italiano desembarcou no Rio de Janeiro na noite de domingo (25), e na tarde de segunda-feira (26) realizou sua primeira convocação. Definiu 25 jogadores que vão enfrentar Equador e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nas datas-Fifa do mês de junho. Entre escolhas óbvias, apostas e alguns de seus jogadores de confiança, a convocação oferece margem para poucas polêmicas. Toda a expectativa agora se volta para a performance e desempenho dos atletas sob o comando do técnico multicampeão.

Lista dos Convocados





Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians).





Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians). Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (PSG), Marquinhos (PSG), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo); Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Vanderson (Monaco).





Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (PSG), Marquinhos (PSG), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo); Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Vanderson (Monaco). Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo) e Andreas Pereira (Fulham).





Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo) e Andreas Pereira (Fulham). Atacantes: Antony (Betis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vinícius Júnior (Real Madrid).





Ancelotti é experiente, sabe onde pisa e o tamanho da responsabilidade que é comandar a Seleção Brasileira. "Eu sinto muito orgulho de estar aqui, porque a história diz que o Brasil é a melhor seleção do mundo. O Brasil ganhou cinco Copas do Mundo e quer ganhar a sexta e me escolheu para ganhar. É uma tremenda responsabilidade, mas eu a encaro com prazer", afirmou o treinador em sua apresentação oficial.

Neste cenário, o técnico apostou em nomes de segurança para seus dois primeiros jogos. Resgatou jogadores com quem já trabalhou como Casemiro e Richarlison, que vêm de boas atuações no final da temporada europeia. Trouxe figurinhas carimbadas no time como Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães, Alisson, e Marquinhos. E fez boas apostas como Carlos Augusto, Vanderson e Andrey Santos.

Carletto também não fechou os olhos para jogadores do futebol brasileiro. Com conhecimento prévio e claramente muito auxiliado por Rodrigo Caetano e Juan, lembrou de sete jogadores que atuam no Brasil: Gerson, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Flamengo), Estevão (Palmeiras) e Hugo Souza (Corinthians).

O objetivo é ser competitivo no primeiro momento e não inventar para garantir resultados. Típico de início de trabalho. Pouco a pouco o treinador vai deixar suas digitais na equipe. A Era Ancelotti começou!

