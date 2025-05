Futebol

CBF elege seu novo presidente com racha entre clubes e federações

Candidato único, Samir Xaud será aclamado neste domingo (25) na sede da entidade

O resultado já está definido. Mas, ainda que a eleição deste domingo, às 10h30, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, seja uma formalidade para aclamar Samir de Araújo Xaud, 41, como o presidente da entidade, ela vai evidenciar um racha entre clubes e a confederação.>

Flamengo vence com goleiro herói, pênaltis polêmicos e cola no líder Palmeiras

Ancelotti planeja imersão no futebol brasileiro e contato com técnicos

Médico, nascido em Boa Vista, capital de Roraima, recém-eleito para comandar a federação de seu estado a partir de 2027, Xaud teve seu nome lançado como candidato ao cargo na CBF menos de 24 horas após Ednaldo Rodrigues ter sido afastado da cadeira de presidente, por decisão da Justiça do Rio.>

Desconhecido no cenário nacional, Samir Xaud conseguiu, menos de 48 horas após a saída de Rodrigues, reunir o apoio de 25 das 27 federações estaduais, o que inviabilizou a tentativa de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), de participar do pleito.>

Pelo estatuto vigente na entidade, um candidato precisa do apoio de, no mínimo, oito federações e cinco clubes para formar uma chapa. Somente as entidades que comandam o futebol de São Paulo e de Mato Grosso não se juntaram ao bloco de Samir, que atraiu também dez times, sendo quatro da Série A: Vasco, Botafogo, Palmeiras e Grêmio.>