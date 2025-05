Vasco desbloqueia novo nível de vexame ao ser humilhado pelo Puerto Cabello

A cada dia que passa, o Vasco mostra que é a sombra do que um dia já foi. Na coleção de vexames que o clube vem acumulando nos últimos anos, o Cruz-Maltino desbloqueou um novo nível de humilhação: foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, pela Sul-Americana , na noite desta quarta-feira (7), no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.

Óbvio que quando se é derrotado dessa forma, a caça às bruxas é natural para se encontrar um grande culpado. Mas este é o resultado de anos e anos de escolhas ruins de quem está à frente do clube. Pedrinho, que surgiu presidente do clube associativo em janeiro de 2024 e depois assumiu o comando da SAF, tentou de vender como um salvador, mas já está perdido no comando do clube.