CBF assiste filme repetido e sem final feliz com Carlo Ancelotti

Enquanto publica nota oficial e se explica sobre um provável novo uniforme da Seleção Brasileira com predominância da cor vermelha e detalhes em preto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas tenta esconder sob uma cortina de fumaça a sua incompetência em definir um treinador para assumir o comando da Seleção faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



Assim como ocorreu em 2023, Carlo Ancelotti frustrou mais uma vez a possibilidade de assumir o comando técnico da Seleção. O treinador italiano foi dado como nome certo para estar à frente do time canarinho, mas o filme se repetiu, e mais uma vez sem final feliz. O Real Madrid já optou pelo fim do ciclo do treinador, mas para liberá-lo pediu para Carleto abrir mão de receber a multa rescisória que tem direito, já que o time merengue encerraria precocemente um vínculo definido até 2026. Ele não aceitou e decidiu encerrar as negociações com a CBF.