Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção e tábua de salvação da CBF

Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira. Crédito: Carl Recine/Reuters/Folhapress

Após duas negociações frustradas, finalmente a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conseguiu ouvir o "sim" de Carlo Ancelotti. A entidade máxima do futebol brasileiro anunciou oficialmente nesta segunda-feira (12), que o treinador italiano é o novo técnico da Seleção Brasileira e já comanda a equipe no dia 5 de junho, na partida contra o Equador, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.



Ciente que comanda um ciclo desastroso para a Copa do Mundo de 2026, A CBF tem em Ancelotti sua tábua de salvação. Investiu alto para apostar todas as suas fichas em um treinador de trajetória inquestionável no futebol mundial. Um técnico que tem ótimo relacionamento com jogadores brasileiros, fala português e tem o respeito de todos os jogadores. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues deu sua cartada final para a Seleção buscar o hexa.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", declarou Ednaldo Rodrigues no anúncio oficial.

Os objetivos estão claros: conquistar a Copa do Mundo de 2026 e resgatar o prestígio da Seleção Brasileira no mundo do futebol. Prestígio este que vem se perdendo com o tempo após mais de 20 anos sem um título mundial e sem apresentar o futebol que já encanou o mundo.

Tem tudo para dar certo

Nos últimos anos, Ancelotti potencializou Vinícius Júnior, o que o levou a ser eleito o melhor jogador do mundo na última temporada. Rodrygo é outro nome que já brilhou sob o comando do italiano. Isso é fundamental para a Seleção. Amante do futebol brasileiro, Carleto conhece os atletas do país, principalmente os que se destacam na Europa. E também não terá dificuldade de mapear o cenário dos atletas que se destacam no Brasileirão.

Seu estilo de jogo hoje favorece muito às características dos principais nomes da Seleção: Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha. Transição, velocidade e eficiência no ataque. Talvez, não será responsável por apresentar um futebol vistoso e encantador, mas certamente será um time muito competitivo e muito difícil de ser batido.

