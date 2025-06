Focado em vencer

Técnico do Rio Branco, Rodrigo Fonseca espera duelo difícil contra o Água Santa

Equipe capixaba aposta na força em casa e na experiência do elenco para seguir firme na briga por classificação na Série D

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:37

Rodrigo Fonseca confia na vitória contra o Água Santa no Kleber Andrade Crédito: Caio Vasconcelos

O Rio Branco entra em campo neste sábado (29), às 17h, no Estádio Kleber Andrade, para enfrentar o Água Santa pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O duelo promete ser decisivo para as pretensões do Capa-Preta na competição, e tanto o técnico Rodrigo Fonseca quanto o goleiro Fernando Henrique destacaram a importância da partida e a preparação do elenco. >

Desde que assumiu o comando do time, Rodrigo tem vivido uma sequência de jogos com clima de decisão. E este sábado, segundo ele, não será diferente. “Todas as partidas que jogamos aqui desde a minha chegada foram decisivas. Cheguei em um momento em que uma derrota poderia significar rebaixamento e conseguimos reagir. Agora, seguimos buscando resultados. A responsabilidade é grande, o Água Santa vem de quatro bons resultados e mudou bastante desde o nosso último confronto. Mas temos um compromisso forte de buscar a vitória”, disse.>

O treinador destacou o trabalho feito nas últimas semanas e a necessidade de concentração diante de um adversário que evoluiu na competição. “A preparação tem sido muito forte, tanto física quanto tecnicamente. Aprimoramos finalizações e sabemos que será um jogo muito difícil. A última derrota do Água Santa foi justamente contra nós, na minha estreia. Então é um time aguerrido. Mas acreditamos na nossa força em casa”, completou.>

Já o experiente goleiro Fernando Henrique, que chegou ao clube em maio com foco na Série D já se destacou ao defender pênalti importante contra o Nova Iguaçu, reforçou a confiança no elenco. “Me sinto muito adaptado, feliz de representar o Rio Branco. Venho fazendo bons jogos com os companheiros e espero ajudar mais uma vez. Sabemos da importância do jogo e da competitividade do adversário. Estamos concentrados e focados”, afirmou.>

Fernando Henrique já se sente adaptado ao Rio Branco Crédito: Caio Vasconcelos

Fernando também ressaltou a necessidade de fazer valer o mando de campo. “Temos que fazer prevalecer o nosso mando, isso é primordial. Se quisermos seguir na luta pela classificação, esse é o momento de dar um passo importante”, finalizou o goleiro.>

Com 13 pontos em nove jogos, o Rio Branco precisa vencer para se manter na zona de classificação do Grupo A6. A equipe conta com o apoio da torcida para transformar o Kleber Andrade em trunfo na reta decisiva da primeira fase. >

