Solidariedade

Aniversário especial: empresário junta 200 pessoas para doar sangue no ES

A comemoração 'diferentona' de Ismael já virou tradição: há anos ele celebra a vida estimulando aquilo que salva outras vidas

Tudo começou como uma forma diferente de comemorar a data, ainda durante a pandemia do coronavírus, e fazer o bem ao próximo. Hoje já virou tradição na cidade e também no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes), onde as doações são feitas. A organização ficou por conta do próprio Ismael, que recebe o apoio da prefeitura, de comerciantes locais e amigos voluntários. Essa ajuda extra veio depois que a comemoração ganhou fama na cidade.>