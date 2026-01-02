Home
>
Meio Ambiente
>
Tartaruga-verde de 200 quilos é resgatada em praia na Serra

Tartaruga-verde de 200 quilos é resgatada em praia na Serra

Animal foi resgatado em Jacaraípe, nesta sexta-feira (2), com apoio da população e levado para avaliação veterinária no município

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:16

Tartaruga-verde (Chelonia mydas) macho adulta, com cerca de 200 quilos, é resgatada por equipes do IBRAFF e do IPRAM, com apoio da população, e encaminhada para avaliação veterinária na Serra.

Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas), com peso aproximado de 200 quilos, foi resgatada nesta sexta-feira (2) em Jacaraípe, na Serra. A ação foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Fauna e Flora (IBRAFF) e pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), com apoio direto da população, que acionou as equipes ao perceber o animal, um macho adulto, em situação de vulnerabilidade.

Recomendado para você

A suspeita é que a estação de tratamento antiga não tenha suportado a demanda; SAAE foi notificado e acompanha o caso

Prefeitura investiga lançamento de esgoto em rio de Itaguaçu

Animal foi resgatado em Jacaraípe, nesta sexta-feira (2), com apoio da população e levado para avaliação veterinária no município

Tartaruga-verde de 200 quilos é resgatada em praia na Serra

Visitas de observação com experiência imersiva do ambiente têm acesso gratuito; veja lista e escolha o melhor para você e sua família

Ecoturismo: veja opções para passeios sustentáveis na Grande Vitória

O resgate foi compartilhado em publicação nas redes sociais do IBRAFF.  Ele foi encaminhada para a base do IPRAM, onde passará por avaliação e acompanhamento veterinário. O objetivo é verificar o estado de saúde e definir os próximos passos do tratamento antes de uma eventual devolução ao habitat natural.

Animal da espécie tartaruga-verde, com cerca de 200 quilos, foi resgatado em Jacaraípe com apoio da população e levado para avaliação veterinária na Serra.
Tartaruga-verde gigante é resgatada em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução

A tartaruga-verde é uma espécie ameaçada de extinção e costuma aparecer no litoral capixaba para alimentação. Especialistas reforçam que, ao encontrar animais marinhos debilitados, a orientação é não tocar nem tentar devolvê-los ao mar, acionando imediatamente órgãos ambientais ou equipes especializadas.

LEIA MAIS SOBRE O COTIDIANO NO ES:

Família no ES descobre colmeia gigante no teto e colhe 40 litros de mel

MPES notifica Cesan por falta de água em bairros de Vitória

Tempestade em Cachoeiro: alagamentos, quedas de árvores e falta de energia

Vídeo mostra princípio de incêndio em balsa após queima de fogos em Camburi

Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Praias do es

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais