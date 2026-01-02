Tartaruga-verde de 200 quilos é resgatada em praia na Serra

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:16
Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas), com peso aproximado de 200 quilos, foi resgatada nesta sexta-feira (2) em Jacaraípe, na Serra. A ação foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Fauna e Flora (IBRAFF) e pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), com apoio direto da população, que acionou as equipes ao perceber o animal, um macho adulto, em situação de vulnerabilidade.
O resgate foi compartilhado em publicação nas redes sociais do IBRAFF. Ele foi encaminhada para a base do IPRAM, onde passará por avaliação e acompanhamento veterinário. O objetivo é verificar o estado de saúde e definir os próximos passos do tratamento antes de uma eventual devolução ao habitat natural.
A tartaruga-verde é uma espécie ameaçada de extinção e costuma aparecer no litoral capixaba para alimentação. Especialistas reforçam que, ao encontrar animais marinhos debilitados, a orientação é não tocar nem tentar devolvê-los ao mar, acionando imediatamente órgãos ambientais ou equipes especializadas.
