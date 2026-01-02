Inusitado

Família no ES descobre colmeia gigante no teto e colhe 40 litros de mel

Família de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, precisou sair de casa para retirada das abelhas. Colmeia gerou mais de 40 litros de mel

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:53

Uma família foi "expulsa" de casa após uma invasão de abelhas. Brenda Venturini e a família tiveram que deixar o imóvel depois que os insetos começaram a sair pelas tomadas e lâmpadas. Ao descobrirem onde elas estavam, viram uma imagem impressionante: as abelhas tinham feito uma colmeia gigante por dentro do teto e paredes.

O caso inusitado foi em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A empreendedora conta que ficou com parte dos 40 litros de mel encontrados na colmeia e ainda garantiu que o produto era bem doce.

"Ficamos com alguns favos após a retirada e também dois litros de mel limpos. E olha, não é porque foi feito aqui em casa não, mas era um mel maravilhoso, docinho, uma delícia! Bom demais. Gostamos muito e todo mundo aqui em casa comeu", contou Brenda Venturini.

O casal que mora no Centro da cidade com os filhos de 6 e 15 anos já tinha percebido um grande número de abelhas aparecendo na residência.

Até que uma picada na nuca da filha mais velha, que levou a menina para o hospital, acendeu um alerta para a família. "Fomos procurar de onde elas poderiam estar vindo, porque minha filha já tinha levado várias picadas e ela é alérgica. Ela já tinha até saído do quarto uma noite porque não conseguia dormir com uma abelha que apareceu debaixo do lençol e picou ela."

Família de Pinheiros, Espírito Santo, ficou com alguns favos e litros de mel após retirada de colmeia gigante do teto de casa Crédito: Acervo Pessoal

Meu marido foi pra calçada e viu que em uma parede que não estava rebocada que tinha uma concentração de abelhas e devia ser por ali que elas entravam Brenda Venturini Empreendedora

Até mesmo o vizinho, que tem uma loja de marcenaria, e seus funcionários estavam sendo atacados pelas abelhas.

E ao descobrirem por onde elas entravam, o homem resolveu fechar o buraco. O que causou um problema ainda maior: os insetos começaram a sair pelas tomadas e lâmpadas.

LINHA DO TEMPO

Julho e agosto : filha começa a levar várias picadas e precisa ser internada;

: filha começa a levar várias picadas e precisa ser internada; Setembro : a família consegue identificar o possível local de onde as abelhas poderiam estar entrando na casa;

: a família consegue identificar o possível local de onde as abelhas poderiam estar entrando na casa; Outubro: a obra para quebrar o teto da cozinha é realizada e descobrem a colmeia gigante. Ainda no mesmo mês foi necessária uma segunda obra para retirar as abelhas mortas que começaram a deixar mau cheiro na casa.



Retirada

Mulher descobre colmeia gigante de abelhas em casa Crédito: Acervo Pessoal

Para resolver o problema, a família chamou um apicultor que se deparou com uma cena impressionante: as abelhas tinham feito uma colmeia gigante por dentro das paredes. Os insetos estavam entre o gesso e a laje.

"A obra precisou de andaimes e cinco minutos depois que começaram a quebrar o teto da cozinha já encontraram a colmeia. A gente estava no meu escritório que fica no primeiro andar do sobrado e quando ele me chamou pra ver, eu não acreditei", narrou a dona do apartamento, Brena Venturini.

O apicultor realizou uma técnica com fumaça para que as abelhas se acalmassem e, depois, fossem retiradas e levadas a um criadouro — sem serem mortas.

O profissional também ficou espantado com a quantidade de abelhas encontradas e contou para a empreendedora que as abelhas já deveriam estar ali há um bom tempo para conseguir fazer uma colmeia tão grande e tudo isso sem a família ouvir nenhum zumbido do animal.

"A gente ainda corria o risco do teto cair com as abelhas, porque naquela parte já tinham algumas infiltrações, então o local podia ficar úmido e a gente ia levar um susto com teto caindo com abelha e tudo. Poderia ter sido muito pior", contou Brenda.

Depois da retirada da colmeia, a família precisou reconstruir parte da cozinha. Enquanto a obra ainda estava em andamento, ela conta que passou a sentir um mau cheiro vindo dos quartos. Foi preciso abrir a parede para identificar a origem do mau odor: milhares de abelhas estavam mortas dentro da estrutura.

Só depois a abertura da parede para limpeza e mais uma obra, ela conseguiu voltar para casa.

40 litros de mel

Foram retirados cerca de 40 litros de mel do local. Para se ter uma ideia da dimensão da colmeia, segundo especialistas, uma única abelha consegue produzir cerca de 5 gramas de mel por ano.

Ou seja, foram necessárias milhares delas para chegar à quantidade encontrada na casa de Brenda.

Depois do susto, Brenda contou que outro enxame resolveu aparecer no terraço da casa alguns meses depois, mas sem criar colmeias.

"Elas se agruparam no cabo do telhado de casa. Ninguém conseguiu nos explicar se tem alguma coisa aqui em casa que atraia elas", disse.

A família já mora no local há 9 anos e antes de 2025 não tinha tido nenhum problema com abelhas, já que na área não têm nenhum quintal ou árvores próximas.

"Foi tudo muito desesperador, mas depois de tudo isso, vamos seguir aqui mesmo, vida que segue. Se aparecerem de novo, a gente lida com elas novamente.

