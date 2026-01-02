Chuva no ES

Tempestade em Cachoeiro: alagamentos, quedas de árvores e falta de energia

Equipes da prefeitura fazem a limpeza da lama que ficou acumulada em diversos pontos da cidade na manhã desta sexta-feira (2)

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09:16

Após um dia de forte calor no Espírito Santo, moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, foram surpreendidos por temporal com raios e fortes rajadas de ventos na noite de quinta-feira (1°). Ruas de diversos bairros ficaram alagadas e houve quedas de árvores em estradas, além de falta de energia elétrica.

De acordo com o último levantamento da Defesa Civil Municipal, nenhuma família ficou desalojada. Avenidas como a Lacerda de Aguiar e Jones dos Santos Neves ficaram alagadas. A Rua Etelvina Vivácqua, bairro Nova Brasília, foi um dos pontos mais afetados pelas águas.

No bairro Amarelo, duas árvores foram derrubadas pelas forças dos ventos e acabou faltando energia elétrica. No bairro União e na rodovia no sentido Atílio Vivácqua, árvores também caíram.

No bairro Zumbi, a escada de um imóvel desabou, deixando moradores do segundo andar sem ter como sair. A Defesa Civil informou que vai ao local avaliar a estrutura.

Apesar dos transtornos, o cenário atual é de relativa normalidade, segundo o órgão. Equipe da prefeitura fazem a limpeza da lama que ficou acumulada em diversos pontos da cidade na manhã desta sexta-feira (2).

Também houve registro de chuva nas cidades de Mimoso do Sul, Itapemirim, Castelo, Marataízes e Muqui.

Estradas

Pelo menos seis pontos da BR 101, no Sul do Espírito Santo, tiveram pontos de interdição durante a noite por conta da queda de galhos. Os locais, segundo a Polícia Rodoviária Federal, já foram liberados.

Em Paineiras, Itapemirim, na ES 490, estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim a municípios do Litoral, e na estrada que dá acesso ao município de Muqui, houve até a queda de galhos sobre veículos. Não há informações de feridos.

Energia

A concessionária de energia EDP informou que os fortes ventos e chuvas aumentaram o nível de criticidade do sistema elétrico em pontos de Cachoeiro de Itapemirim e empresa reforçou em cinco vezes o número de equipes técnicas para atendimento às ocorrências. "Os principais problemas estão relacionados à queda de galhos, árvores e objetos lançados sobre a rede elétrica, o que torna os reparos mais complexos e pode ampliar o tempo de restabelecimento", explicou.

A EDP destacou ainda que prioriza o atendimento a serviços essenciais, como hospitais e unidades de saúde, além de situações que ofereçam risco à vida ou afetem um grande número de consumidores. Ainda nesta sexta-feira (2), faltava energia em imóveis no bairro Amarelo. A empresa afirmou que uma equipe atua na região.

