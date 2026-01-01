Prêmio bilionário

Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Este é o maior prêmio já oferecido pela Mega da Virada. O recorde anterior havia sido registrado em 2023, quando o concurso pagou R$ 588 milhões

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:00

Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (1º), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, concurso especial que encerra o ano com o maior prêmio da história das loterias no Brasil.

► Veja os números sorteados do concurso 2955: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

As apostas puderam ser feitas até as 20h desta quarta-feira (31), em casas lotéricas de todo o país e também pelos canais digitais do banco. O sorteio deveria ter ocorrido no mesmo dia, às 22 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Mas problemas técnicos causados pela grande procura causaram o adiamento do concurso.

Este é o maior prêmio já oferecido pela Mega da Virada. O recorde anterior havia sido registrado em 2023, quando o concurso pagou R$ 588 milhões, valor dividido entre apostas feitas nas cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

O prêmio acumulou após ninguém acertar as seis dezenas do último sorteio regular da Mega-Sena, realizado no sábado (20), quando foram sorteados os números 01, 09, 37, 39, 42 e 44. Na ocasião, 38 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 69.615,66 cada.

A Mega da Virada não acumula: se ninguém acertar os seis números, o prêmio é automaticamente repartido entre os acertadores da quina, garantindo ganhadores no concurso especial.

