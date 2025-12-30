Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:54
Assim como estabelecimentos comerciais e outras repartições públicas, os serviços não essenciais prestados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não funcionarão no período de recesso do Ano-Novo, a partir desta quarta-feira (31), com algumas atividades voltando à normalidade somente na primeira segunda-feira de 2026, dia 5 de janeiro. Já outros serviços, como o Samu/192 e o atendimento nos hospitais do Estado funcionarão normalmente no período. Confira as listas abaixo do que funciona ou não.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o