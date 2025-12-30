Home
Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

Serviços essenciais como atendimento nos hospitais estaduais e Samu funcionarão normalmente; já outros como testagem para Covid-19 e atendimento em farmácias cidadãs voltarão somente em 2026

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:54

Fachada do Hospital Jayme dos Santos Neves
Hospitais estaduais irão funcionar normalmente no feriado de Ano-Novo Crédito: Divulgação hospital

Assim como estabelecimentos comerciais e outras repartições públicas, os serviços não essenciais prestados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não funcionarão no período de recesso do Ano-Novo, a partir desta quarta-feira (31), com algumas atividades voltando à normalidade somente na primeira segunda-feira de 2026, dia 5 de janeiro. Já outros serviços, como o Samu/192 e o atendimento nos hospitais do Estado funcionarão normalmente no período. Confira as listas abaixo do que funciona ou não.

Serviços essenciais como atendimento nos hospitais estaduais e Samu funcionarão normalmente; já outros como testagem para Covid-19 e atendimento em farmácias cidadãs voltarão somente em 2026

Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

Serviços em funcionamento 

  • A enfermaria do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) vai funcionar normalmente em todos os dias, com atendimento 24 horas;
  • Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem acionar no número 0800-283-9904 — a ligação é gratuita e o atendimento 24 horas — para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos, entre outros casos;
  • Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;
  • Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;
  • Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;
  • Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;
  • Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;
  • Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;
  • Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;
  • Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;
  • Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus;
  • Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina;
  • Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;
  • Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC), em São José do Calçado;
  • Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM), em Jerônimo Monteiro;
  • Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;
  • Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas.

O que não vai funcionar

  • As Farmácias Cidadãs Estaduais de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Linhares, São Mateus, Serra, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória vão funcionar até esta terça-feira (30) e retornam com o atendimento na segunda-feira (05).
  • A Farmácia Cidadã de Aracruz irá funcionar até esta terça-feira (30) e retornará com o atendimento na sexta-feira (02).
  • O Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica, e as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus funcionarão até terça-feira (30) e retomarão os atendimentos na segunda-feira (05).
  • O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, funcionará até quarta-feira (31), no horário das 7h às 19h, com cadastro do doador até as 18h20, e retornará na sexta-feira (02) de janeiro. A unidade de coleta da Serra e as Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus funcionam até esta terça-feira (30) e retornam às atividades na segunda-feira (05) de janeiro.
  • A testagem para Covid-19 no Terminal Rodoviário de Laranjeiras, na Serra, será realizada até esta terça-feira (30), no horário das 8h às 16h. O atendimento é por livre demanda para teste rápido, retornando normalmente na segunda-feira (05).

