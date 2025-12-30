Fique atento

Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

Serviços essenciais como atendimento nos hospitais estaduais e Samu funcionarão normalmente; já outros como testagem para Covid-19 e atendimento em farmácias cidadãs voltarão somente em 2026

Hospitais estaduais irão funcionar normalmente no feriado de Ano-Novo Crédito: Divulgação hospital

Assim como estabelecimentos comerciais e outras repartições públicas, os serviços não essenciais prestados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) não funcionarão no período de recesso do Ano-Novo, a partir desta quarta-feira (31), com algumas atividades voltando à normalidade somente na primeira segunda-feira de 2026, dia 5 de janeiro. Já outros serviços, como o Samu/192 e o atendimento nos hospitais do Estado funcionarão normalmente no período. Confira as listas abaixo do que funciona ou não.

Serviços em funcionamento

A enfermaria do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) vai funcionar normalmente em todos os dias, com atendimento 24 horas;

vai funcionar normalmente em todos os dias, com atendimento 24 horas; Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem acionar no número 0800-283-9904 — a ligação é gratuita e o atendimento 24 horas — para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos, entre outros casos;



os profissionais de Saúde e a população em geral podem acionar no número 0800-283-9904 — a ligação é gratuita e o atendimento 24 horas — para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos, entre outros casos; Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN) , na Serra;



, na Serra; Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS) , na Serra;



, na Serra; Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) , em Vitória;



, em Vitória; Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE) , em Vitória;



, em Vitória; Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF) , em Vila Velha;



, em Vila Velha; Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) , em Vila Velha;



, em Vila Velha; Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros , em Vila Velha;



, em Vila Velha; Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) , em Cariacica – emergências psiquiátricas;



, em Cariacica – emergências psiquiátricas; Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) , em São Mateus;



, em São Mateus; Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA) , em Colatina;



, em Colatina; Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN) , em Baixo Guandu;



, em Baixo Guandu; Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC), em São José do Calçado;



em São José do Calçado; Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM), em Jerônimo Monteiro;



em Jerônimo Monteiro; Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF) , em Barra de São Francisco;



, em Barra de São Francisco; Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas.



O que não vai funcionar

As Farmácias Cidadãs Estaduais de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Linhares, São Mateus, Serra, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória vão funcionar até esta terça-feira (30) e retornam com o atendimento na segunda-feira (05).

de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Linhares, São Mateus, Serra, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória vão funcionar até esta terça-feira (30) e retornam com o atendimento na segunda-feira (05). A Farmácia Cidadã de Aracruz irá funcionar até esta terça-feira (30) e retornará com o atendimento na sexta-feira (02).



de Aracruz irá funcionar até esta terça-feira (30) e retornará com o atendimento na sexta-feira (02). O Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica, e as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus funcionarão até terça-feira (30) e retomarão os atendimentos na segunda-feira (05).



Metropolitano, em Cariacica, e as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus funcionarão até terça-feira (30) e retomarão os atendimentos na segunda-feira (05). O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) , em Vitória, funcionará até quarta-feira (31), no horário das 7h às 19h, com cadastro do doador até as 18h20, e retornará na sexta-feira (02) de janeiro. A unidade de coleta da Serra e as Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus funcionam até esta terça-feira (30) e retornam às atividades na segunda-feira (05) de janeiro.



, em Vitória, funcionará até quarta-feira (31), no horário das 7h às 19h, com cadastro do doador até as 18h20, e retornará na sexta-feira (02) de janeiro. A unidade de coleta da Serra e as Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus funcionam até esta terça-feira (30) e retornam às atividades na segunda-feira (05) de janeiro. A testagem para Covid-19 no Terminal Rodoviário de Laranjeiras, na Serra, será realizada até esta terça-feira (30), no horário das 8h às 16h. O atendimento é por livre demanda para teste rápido, retornando normalmente na segunda-feira (05).



