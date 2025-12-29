"Tá" acabando

Confira o que funciona na Grande Vitória na última semana de 2025

Serviços essenciais funcionarão em todos os municípios da Região Metropolitana; supermercados, comércio de rua e shoppings terão horários especiais

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:42

Diversos estabelecimentos comerciais estarão funcionando com horários especiais Crédito: Ricardo Medeiros

A chegada de 2026 está mais próxima do que nunca e, como é de costume nos finais de ano, diversos setores públicos e privados entram em recesso e/ou férias coletivas. Também é comum neste período a troca de presentes do Natal, levando milhares de pessoas para as áreas de comércio da Grande Vitória. Para o leitor se programar, A Gazeta listou os serviços e locais que estarão funcionando na última semana de 2025.

Comércio de rua

Em um dos maiores aglomerados de comércio de rua capixaba, o Polo de Moda da Glória, o funcionamento na quarta-feira (31) será das 9h às 18h. Já na quinta-feira (1°) — primeiro dia de 2026 — as lojas estarão fechadas.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou que é proibido convocar profissionais do comércio (seja comércio lojista, varejista, atacadista de gêneros alimentícios, varejista de veículos e peças e varejista de material de construção) para o trabalho no dia 1° de janeiro. Nos demais dias, o horário de abertura é sempre definida pelas empresas.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

Órgãos estaduais

Os órgãos públicos do Poder Executivo Estadual não terão expediente na quarta (31) e quinta-feira (1°). A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) destacou que a medida não contempla as unidades que trabalham em regime de escala ou que não admitem paralisação.

Shoppings

Shopping Vitória

31/12 (quarta-feira): lojas/stands, alimentação e lazer das 10h às 19h;



01/01/26 (quinta-feira, Ano-Novo): lojas/stands fechados e alimentação e lazer das 11h às 22h;



Cinema e eventos: funcionamento conforme horários das sessões;



Sabor da Terra: informações no telefone (27) 3235-5700;



Academia: informações no telefone (27) 3010-3277;



Centro Médico e Odontológico: informações no telefone (27) 3182-1000;



Centro Médico 2: informações no telefone (27) 99204-6400;



Dermaskin Centro Estético: informações no telefone (27) 3300-7082.



Shopping Vila Velha

31/12 (quarta-feira) - lojas e quiosques: 10h às 19h; alimentação: 11h às 19h;

01/01 (quinta-feira) - lojas e quiosques: fechados; alimentação: 11h às 21h.

Boulevard Shopping Vila Velha

29/12 e 30/12 - lojas e quiosques: 10h às 22h; alimentação e lazer: 10h às 22h;

31/12 (quarta-feira, réveillon) - lojas e quiosques: 10h às 19h; alimentação e lazer: 10h às 19h;

01/01 (quinta-feira) - lojas e quiosques: fechados; alimentação e lazer: 11h às 21h.

Cinema: programação disponível neste site.

Shopping Mestre Álvaro 31/12 (quarta-feira) - lojas e quiosques: 10h às 19h; alimentação e lazer: 10h às 19h;

01/01/2026 (quinta-feira) - lojas e quiosques: fechados; alimentação e lazer: 11h às 21h.

Shopping Montserrat

31/12 (quarta-feira) - lojas e quiosques: 10h às 19h; praça de alimentação: 10h às 19h; cinema: funcionam de acordo com a programação do dia;

01/01/2026 (quinta-feira) - lojas e quiosques: fechados; praça de alimentação: 11h às 21h; cinema: funcionam de acordo com a programação do dia.

Shopping Moxuara 31/12 (quarta-feira) - lojas e quiosques: 10h às 19h; alimentação e lazer: 10h às 19h;

01/01/2026 (quinta-feira) - lojas e quiosques: fechados; alimentação e lazer: 11h às 21h.

Shopping Praia da Costa

31/12 (quarta-feira) - lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer: 10h às 19h; cinema: funcionam de acordo com a programação do dia; Polícia Federal, Kinoplex, Bodytech e DETRAN seguirão com o funcionamento conforme programação própria. Restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda;



01/01/2026 (quinta-feira) - lojas e quiosques: fechados; praça de alimentação e lazer: 11h às 21h; cinema: funciona de acordo com a programação do dia; Polícia Federal, Kinoplex, Bodytech e DETRAN seguirão com o funcionamento conforme programação própria. Restaurantes poderão estender o funcionamento para atender a demanda.



Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que as lojas estão autorizadas a funcionar na véspera do Ano-Novo, na quarta-feira (31). Já na quinta-feira (1°), feriado nacional, as lojas estarão fechadas.

Extrabom 30/12 (terça-feira) - as lojas de São Mateus funcionarão até às 21h;

31/12 (quarta-feira) - as unidades da Grande Vitória e Anchieta funcionarão até às 18h; em Colatina e São Mateus, as lojas funcionarão até às 19h;

01/01 (quinta-feira) - todas as lojas estarão fechadas.



Perim

31/12 (quarta-feira): as unidades irão funcionar de 8h às 18h;

01/01 (quinta-feira): todas as lojas estarão fechadas.

Supermercados BH

31/12 (véspera de Ano-Novo): As lojas irão funcionar até as 19h, com exceção da loja de Colatina que vai até às 17h.



01/01/2026: todas as lojas estarão fechadas.

Carone

28/12 (domingo): as lojas de Vila Velha e Santa Lúcia funcionarão de 8h às 14h. As unidades da Praia da Costa, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Laranjeiras ficarão abertas de 8h às 18h. Já a loja de Campo Grande e o Caroninho, no Centro de Vila Velha, estarão fechados.

31/12 (quarta-feira): todas as lojas funcionarão de 8h às 19h.

Carone

31/12 (quarta-feira): todas as lojas funcionarão de 8h às 19h.



01/01/2026 - Todas as unidades estarão fechadas.

Vitória

Na Capital capixaba, será ponto facultativo na quarta-feira (31). O primeiro dia de 2026 é considerado feriado nacional. Nesses dias, os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão. A administração municipal informou que os moradores podem acionar o Fala Vitória 156 pelo telefone das 8h às 22h, também por meio do aplicativo Vitória Online ou pelo portal da Prefeitura de Vitória na internet, para mais informações sobre diversos serviços.

Defesa Civil: atuará em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;

atuará em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986; Unidades de Saúde: as unidades da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;

as unidades da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade; Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas;

as unidades de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas; Atenção Psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas;

o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas; Conselho Tutelar: atuará em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;

atuará em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488; Parques: os parques da cidade estarão abertos das 5 às 22 horas.

Serra

Na cidade mais populosa do Estado, na quarta (31) e quinta-feira (1°), as repartições públicas estarão fechadas e somente os serviços essenciais estarão mantidos, funcionando com atendimento normal.

Saúde:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas;



Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas;



Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;



Farmácia Central, localizada em Colina de Laranjeiras (mesmo pátio do Hospital Materno Infantil), com funcionamento 24h;



Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036.



Assistência Social:

Auxílio Funeral funcionará em todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no horário de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814;



Plantão do Conselho Tutelar pelo telefone: (27) 98166-0515;



Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP, pelo telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: 7h às 18h;



Abordagem Social pelo telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).



Meio Ambiente:

Disque-silêncio pelo telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h);



Fiscalização de Meio Ambiente pelo telefone: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h);



Fiscalização de posturas pelo telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h);



Defesa Social:

Guarda Civil Municipal (GCM) pelos telefones (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812;



Departamento de Operação de Trânsito (DOT) pelos telefones: 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220 (das 7 às 22h). Os agentes estarão trabalhando normalmente no monitoramento das vias;



Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva, 24h. Telefone: 99938-9500 e 199.



Serviços: todos os serviços essenciais estarão em funcionamento, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Vila Velha

Já em Vila Velha, somente os serviços essenciais estarão funcionando na quarta (31), quinta (1º) e sexta-feira (2).

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas;

os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas; Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;



equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193; Guarda Municipal: atuará normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153;



atuará normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone 153; Ouvidoria: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Vila Velha ON; Posturas : plantão fiscal. Denúncias: (27) 3149-7336 (Ouvidoria);



: plantão fiscal. Denúncias: (27) 3149-7336 (Ouvidoria); Fiscalização Ambiental : atendimento de 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336 e a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



: atendimento de 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336 e a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON; Bem-Estar Animal: atendimento das 8 às 20h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



atendimento das 8 às 20h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON; Disque Silêncio : denúncias: das 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON;



: denúncias: das 8 às 18h pelo telefone (27) 3149-7336, a qualquer horário pelo site da ouvidoria ou pelo aplicativo Vila Velha ON; Serviço Especializado de Abordagem Social : funcionamento até as 22h. Telefone (27) 99281-3444;



: funcionamento até as 22h. Telefone (27) 99281-3444; Conselho Tutelar: plantão 24 horas pelo telefone (27) 99892-2714;



plantão 24 horas pelo telefone (27) 99892-2714; Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (CRAMVIVE) pelo telefone (27) 9883-5769. Horário de atendimento: sábado e feriados, das 12 às 18h;



pelo telefone (27) 9883-5769. Horário de atendimento: sábado e feriados, das 12 às 18h; Auxílio-Funeral : das 8 às 20h nos feriados e finais de semana, pelo telefone (27) 98814-0266;



: das 8 às 20h nos feriados e finais de semana, pelo telefone (27) 98814-0266; Serviços Urbanos : a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região;



: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região; Casa da Memória e Museu Homero Massena - quarta-feira (31): das 8h30 às 12h; quinta-feira (1º): fechado; e sexta-feira (2), das 8h30 às 17h30.



quarta-feira (31): das 8h30 às 12h; quinta-feira (1º): fechado; e sexta-feira (2), das 8h30 às 17h30. Farol Santa Luzia - quinta-feira (1°): fechado.



Cariacica

No município de Cariacica, somente os serviços essenciais estarão funcionando entre a quarta-feira (31) e sexta-feira (2).

Saúde:

PA do Trevo de Alto Lage, que abriga os PAs adulto e infantil, funcionará por 24h;



PA de Bela Vista funcionará das 7h às 17h;



PA de Nova Rosa da Penha I, estará aberto das 7h às 17 horas;



PA de Flexal contará com atendimento com clínico geral de segunda a domingo 24 horas e atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19h;



Serviços: em Cariacica, estarão em pleno funcionamento os serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município, manutenção de equipamentos públicos, coleta de lixo domiciliar e hospitalar, manutenção de iluminação pública, limpeza de canais, patrolamento de vias não pavimentadas e poda de árvores e paisagismo.

Necrópole: para a liberação dos sepultamentos nos cemitérios de Cariacica, é necessário comparecer de forma presencial ao novo Centro Administrativo do município, localizado na Avenida Alice Coutinho, 109, em Vera Cruz. O horário de atendimento é das 7h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5415;

Cemitérios: funcionará das 7h às 17h;

Conselho Tutelar: funcionará em regime de plantão 24 horas pelos telefones: 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170;

Defesa Civil: trabalhará em regime de plantão 24 horas pelos telefones: 27 98831-6000 (plantão) e 199 (emergências).

Viana

Em Viana, foi decretado ponto facultativo na quarta-feira (31) e sexta-feira (2), além do feriado de Ano-Novo na quinta-feira (1°). Por conta disso, não haverá expediente em órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.

Defesa Civil: funcionará em regime de plantão, podendo ser acionados nos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

funcionará em regime de plantão, podendo ser acionados nos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942; Pronto Atendimento (PA): as unidades de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente, por 24 horas.

as unidades de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente, por 24 horas. Guarda Municipal: o trabalho dos agentes será mantido, podendo ser acionados pelo número (27) 99738-8787.



o trabalho dos agentes será mantido, podendo ser acionados pelo número (27) 99738-8787. Assistência Social: o plantão para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado, com os moradores podendo entrar em contato pelo telefone (27) 98123-0071.



o plantão para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado, com os moradores podendo entrar em contato pelo telefone (27) 98123-0071. Cemitérios: os cemitérios municipais de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba funcionarão em horário especial, de 7 às 16 h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.

os cemitérios municipais de Vila Bethânia, Morada de Bethânia (Vertical), Eldorado, Viana Sede e Araçatiba funcionarão em horário especial, de 7 às 16 h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424. Conselho Tutelar: funcionará durante o feriado em forma de plantão pelo telefone (27) 99818-4446.



Guarapari

Na Cidade Saúde, os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão na quarta-feira (31) — decretado ponto facultativo — além da quinta-feira (1°), considerado feriado nacional.

Defesa Civil: estará em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 99843-0437;



estará em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 99843-0437; Unidades de saúde: vão funcionar de 7h às 16h;



vão funcionar de 7h às 16h; Pronto Atendimento (PA): manterá o plantão 24h;



manterá o plantão 24h; Conselho Tutelar: poderá ser acionado pelos telefones (27) 98861-5987 / 99826-6411;



poderá ser acionado pelos telefones (27) 98861-5987 / 99826-6411; Serviço Funeral: pode ser contatado pelo número (27) 98876-8515;



pode ser contatado pelo número (27) 98876-8515; Parque Morro da Pescaria: funciona todos os dias de 07h às 16h.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta