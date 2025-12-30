Home
>
Cotidiano
>
Onda de calor no ES x conta de energia: veja como economizar dinheiro

Onda de calor no ES x conta de energia: veja como economizar dinheiro

Com o aumento das temperaturas, a conta de energia elétrica também tende a disparar; confira dicas práticas para reduzir gasto

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:06

O ar-condicionado é a opção mais cara para investir durante o verão
O ar-condicionado deve ter temperatura regulada para evitar consumo excessivo de energia no verão Crédito: Shutterstock

Com a onda de calor que atingiu o Espírito Santo e diversas regiões do país nos últimos dias, aparelhos como ar-condicionado, ventiladores e geladeiras trabalham mais intensamente para refrescar a população. E, com o aumento das temperaturas, a conta de energia elétrica também tende a disparar.

Recomendado para você

Moradores relatam estar há mais de 10 dias sem abastecimento; SAAE atribui falhas ao aumento excepcional do consumo provocado pelo calorão

Onda de calor e falta d'água deixam moradores de Baixo Guandu em situação crítica

Serviços essenciais como atendimento nos hospitais estaduais e Samu funcionarão normalmente; já outros como testagem para Covid-19 e atendimento em farmácias cidadãs voltarão somente em 2026

Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

A tradicional prova capixaba de corredores de rua abre as festividades da Festa da Penha. As inscrições vão até 31 de março.

Corrida da Penha abre inscrições e espera reunir mais de 5 mil pessoas em percurso de fé, esporte e tradição

Esse aumento do consumo já é natural, mas, segundo a EDP, responsável pela distribuição de energia do Estado, algumas medidas práticas podem ser adotadas para economizar e evitar surpresas na conta de luz.

Leia mais

Imagem - Previsão de calor intenso e tempo firme na virada do ano no Espírito Santo

Previsão de calor intenso e tempo firme na virada do ano no Espírito Santo

Ar-condicionado

“Para quem utiliza ar-condicionado, a recomendação é manter o equipamento ajustado entre 23°C e 24°C, utilizar a função de desligamento automático, especialmente durante a madrugada, e realizar a limpeza periódica dos filtros, garantindo melhor desempenho e menor consumo”, apontou a distribuidora.

Ventiladores

Outra alternativa para se refrescar é utilizar ventiladores, que consomem muito menos energia. Neste caso, o ideal é posicionar o equipamento adequadamente para melhorar a circulação do ar.

Geladeira

Em períodos mais quentes, a geladeira pode representar, em média, cerca de 30% do consumo de energia de uma residência, uma vez que a abertura frequente da porta faz com que o motor trabalhe mais para manter a temperatura interna.

Para economizar, recomenda-se planejar o que será retirado antes de abrir a porta, não armazenar alimentos quentes, verificar a borracha de vedação e manter o aparelho afastado de paredes e fontes de calor, como fogão e forno.

Chuveiro elétrico

Outra possibilidade para se refrescar e economizar energia é optar por um banho frio. Caso o consumidor não abra mão do banho aquecido, a recomendação é manter o chuveiro na posição verão, o que pode ser até 30% mais econômico do que o modo inverno. Banhos mais curtos e fechar o registro ao se ensaboar também contribuem para a economia de energia.

Confira outras dicas para reduzir o consumo de energia:

  • Evite deixar aparelhos em stand-by e retire da tomada os equipamentos que não estão em uso;
  • Utilize máquinas de lavar roupas sempre com carga máxima;
  • Reúna as peças para passar roupa de uma só vez, evitando ligar o ferro repetidamente;
  • Não seque roupas atrás da geladeira e faça o degelo do aparelho, se não for frost free;
  • Em dias menos quentes, prefira o ventilador, que consome menos energia que o ar-condicionado;
  • Mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia para aproveitar a iluminação natural;
  • Apague as luzes ao sair dos ambientes;
  • Opte por lâmpadas LED e equipamentos com selo Procel de eficiência energética, preferencialmente classificação A;
  • Realize manutenções periódicas nos aparelhos de climatização.

Leia mais

Imagem - Calor no ES: cidade capixaba registra a 4ª maior temperatura do Brasil

Calor no ES: cidade capixaba registra a 4ª maior temperatura do Brasil

Imagem - As 10 cidades mais quentes do Brasil em meio à onda de calor com alerta de 'grande perigo'

As 10 cidades mais quentes do Brasil em meio à onda de calor com alerta de 'grande perigo'

Imagem - Onda de calor no Brasil: saiba como se proteger das temperaturas altas

Onda de calor no Brasil: saiba como se proteger das temperaturas altas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

calor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais