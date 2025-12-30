Ajustes simples

Onda de calor no ES x conta de energia: veja como economizar dinheiro

Com o aumento das temperaturas, a conta de energia elétrica também tende a disparar; confira dicas práticas para reduzir gasto

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:06

O ar-condicionado deve ter temperatura regulada para evitar consumo excessivo de energia no verão Crédito: Shutterstock

Com a onda de calor que atingiu o Espírito Santo e diversas regiões do país nos últimos dias, aparelhos como ar-condicionado, ventiladores e geladeiras trabalham mais intensamente para refrescar a população. E, com o aumento das temperaturas, a conta de energia elétrica também tende a disparar.

Esse aumento do consumo já é natural, mas, segundo a EDP, responsável pela distribuição de energia do Estado, algumas medidas práticas podem ser adotadas para economizar e evitar surpresas na conta de luz.

Ar-condicionado

“Para quem utiliza ar-condicionado, a recomendação é manter o equipamento ajustado entre 23°C e 24°C, utilizar a função de desligamento automático, especialmente durante a madrugada, e realizar a limpeza periódica dos filtros, garantindo melhor desempenho e menor consumo”, apontou a distribuidora.

Ventiladores

Outra alternativa para se refrescar é utilizar ventiladores, que consomem muito menos energia. Neste caso, o ideal é posicionar o equipamento adequadamente para melhorar a circulação do ar.

Geladeira

Em períodos mais quentes, a geladeira pode representar, em média, cerca de 30% do consumo de energia de uma residência, uma vez que a abertura frequente da porta faz com que o motor trabalhe mais para manter a temperatura interna.

Para economizar, recomenda-se planejar o que será retirado antes de abrir a porta, não armazenar alimentos quentes, verificar a borracha de vedação e manter o aparelho afastado de paredes e fontes de calor, como fogão e forno.

Chuveiro elétrico

Outra possibilidade para se refrescar e economizar energia é optar por um banho frio. Caso o consumidor não abra mão do banho aquecido, a recomendação é manter o chuveiro na posição verão, o que pode ser até 30% mais econômico do que o modo inverno. Banhos mais curtos e fechar o registro ao se ensaboar também contribuem para a economia de energia.

Confira outras dicas para reduzir o consumo de energia:

Evite deixar aparelhos em stand-by e retire da tomada os equipamentos que não estão em uso;

Utilize máquinas de lavar roupas sempre com carga máxima;

Reúna as peças para passar roupa de uma só vez, evitando ligar o ferro repetidamente;

Não seque roupas atrás da geladeira e faça o degelo do aparelho, se não for frost free;

Em dias menos quentes, prefira o ventilador, que consome menos energia que o ar-condicionado;

Mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia para aproveitar a iluminação natural;

Apague as luzes ao sair dos ambientes;

Opte por lâmpadas LED e equipamentos com selo Procel de eficiência energética, preferencialmente classificação A;

Realize manutenções periódicas nos aparelhos de climatização.

