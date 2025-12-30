Calor no ES: cidade capixaba registra a 4ª maior temperatura do Brasil
A cidade de Marilândia, na Região Noroeste do Espírito Santo, ficou em quarto lugar no ranking de municípios brasileiros com as maiores temperaturas registradas na segunda-feira (29). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade capixaba alcançou 38,7 °C — empatando com Coronel Pacheco, em Minas Gerais, e Piranhas, em Alagoas.
O ranking é liderado pelo município de Aragarças, em Goiás, que registrou 39,3 °C, e seguido por Pão de Açúcar, em Alagoas, e Três Rios, no Rio de Janeiro — ambos com 39,2 °C. Em terceiro lugar aparece Barra, cidade baiana, com 38,9 °C.
O município de Marilândia é um dos 37 que estão sob alerta de onda de calor no Espírito Santo. Veja aqui a lista completa de cidades que receberam aviso meteorológico sobre o fenômeno.