ES continua sob alerta máximo de onda de calor; veja cidades mais críticas

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:46
O Espírito Santo continua sob alerta de perigo máximo para onda de calor, nesta segunda-feira (29). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios mais ao Sul estão na faixa vermelha, que indica grande perigo de risco à saúde, enquanto outras áreas do Estado estão com aviso laranja, o segundo mais grave da escala.
Ambos os avisos — tanto o vermelho quanto o laranja — já estão em vigor e vão até as 18h de terça-feira (30).
O alerta vermelho, iniciado no domingo (28), indica temperatura 5 ºC acima da média por um período maior do que cinco dias, e atinge 28 cidades capixabas. São elas:
O alerta laranja, que começou na sexta-feira (26), abrange 37 municípios do Espírito Santo. Ele indica que a temperatura deve ficar 5 ºC acima da média por um período de três a cinco dias. Veja as cidades atingidas:
Períodos de ondas de calor trazem perigos como desidratação, proliferação de mosquitos, inchaço nas pernas e pés, pressão baixa, hiperidrose (suor excessivo) e maior risco de exposição da pele ao sol.
Por isso, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, é importante caprichar na hidratação, usar repelentes e protetor solar. Para quem sentir inchaço na perna e pés, é bom repousar elevando as pernas. Em casos de pressão baixa, o ideal é procurar ambientes mais frescos e escolher roupas adequadas para os dias quentes. Quanto ao suor excessivo, a dica é ficar em locais com menos umidade e/ou ar-condicionado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o