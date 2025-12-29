Home
ES continua sob alerta máximo de onda de calor; veja cidades mais críticas

ES continua sob alerta máximo de onda de calor; veja cidades mais críticas

Temperaturas devem ficar 5 ºC acima da média para o período; municípios mais ao Sul capixaba são os com maior risco à saúde

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:46

Cidades do Espírito Santo estão sob alerta vermelho e laranja para onda de calor até terça-feira (30)
Cidades do Espírito Santo estão sob alerta vermelho e laranja para onda de calor até terça-feira (30)

Espírito Santo continua sob alerta de perigo máximo para onda de calor, nesta segunda-feira (29). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios mais ao Sul estão na faixa vermelha, que indica grande perigo de risco à saúde, enquanto outras áreas do Estado estão com aviso laranja, o segundo mais grave da escala.

Ambos os avisos — tanto o vermelho quanto o laranja — já estão em vigor e vão até as 18h de terça-feira (30).

Alerta vermelho

O alerta vermelho, iniciado no domingo (28), indica temperatura 5 ºC acima da média por um período maior do que cinco dias, e atinge 28 cidades capixabas. São elas:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Mimoso do Sul
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Piúma
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo do Sul
  27. São José do Calçado
  28. Vargem Alta

Alerta laranja

O alerta laranja, que começou na sexta-feira (26), abrange 37 municípios do Espírito Santo. Ele indica que a temperatura deve ficar 5 ºC acima da média por um período de três a cinco dias. Veja as cidades atingidas:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Alto Rio Novo
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Brejetuba
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Colatina
  11. Conceição do Castelo
  12. Domingos Martins
  13. Fundão
  14. Guarapari
  15. Ibatiba
  16. Ibiraçu
  17. Irupi
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Iúna
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Marechal Floriano
  25. Marilândia
  26. Muniz Freire
  27. Pancas
  28. Santa Leopoldina
  29. Santa Maria de Jetibá
  30. Santa Teresa
  31. São Roque do Canaã
  32. Serra
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana
  36. Vila Velha
  37. Vitória

O que fazer em caso de onda de calor?

Períodos de ondas de calor trazem perigos como desidratação, proliferação de mosquitos, inchaço nas pernas e pés, pressão baixa, hiperidrose (suor excessivo) e maior risco de exposição da pele ao sol.

Por isso, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, é importante caprichar na hidratação, usar repelentes e protetor solar. Para quem sentir inchaço na perna e pés, é bom repousar elevando as pernas. Em casos de pressão baixa, o ideal é procurar ambientes mais frescos e escolher roupas adequadas para os dias quentes. Quanto ao suor excessivo, a dica é ficar em locais com menos umidade e/ou ar-condicionado.

