Tempo

ES continua sob alerta máximo de onda de calor; veja cidades mais críticas

Temperaturas devem ficar 5 ºC acima da média para o período; municípios mais ao Sul capixaba são os com maior risco à saúde

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:46

Cidades do Espírito Santo estão sob alerta vermelho e laranja para onda de calor até terça-feira (30) Crédito: Inmet

O Espírito Santo continua sob alerta de perigo máximo para onda de calor, nesta segunda-feira (29). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios mais ao Sul estão na faixa vermelha, que indica grande perigo de risco à saúde, enquanto outras áreas do Estado estão com aviso laranja, o segundo mais grave da escala.

Ambos os avisos — tanto o vermelho quanto o laranja — já estão em vigor e vão até as 18h de terça-feira (30).

Alerta vermelho

O alerta vermelho, iniciado no domingo (28), indica temperatura 5 ºC acima da média por um período maior do que cinco dias, e atinge 28 cidades capixabas. São elas:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Alerta laranja

O alerta laranja, que começou na sexta-feira (26), abrange 37 municípios do Espírito Santo. Ele indica que a temperatura deve ficar 5 ºC acima da média por um período de três a cinco dias. Veja as cidades atingidas:

Afonso Cláudio Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Baixo Guandu Brejetuba Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Domingos Martins Fundão Guarapari Ibatiba Ibiraçu Irupi Itaguaçu Itarana Iúna João Neiva Laranja da Terra Linhares Marechal Floriano Marilândia Muniz Freire Pancas Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

O que fazer em caso de onda de calor?

Períodos de ondas de calor trazem perigos como desidratação, proliferação de mosquitos, inchaço nas pernas e pés, pressão baixa, hiperidrose (suor excessivo) e maior risco de exposição da pele ao sol.



Por isso, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, é importante caprichar na hidratação, usar repelentes e protetor solar. Para quem sentir inchaço na perna e pés, é bom repousar elevando as pernas. Em casos de pressão baixa, o ideal é procurar ambientes mais frescos e escolher roupas adequadas para os dias quentes. Quanto ao suor excessivo, a dica é ficar em locais com menos umidade e/ou ar-condicionado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta