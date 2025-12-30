Previsão de calor intenso e tempo firme na virada do ano no Espírito Santo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:37
O calor intenso e o tempo firme devem marcar os últimos dias de 2025 e a virada para 2026 no Espírito Santo. A previsão é de predomínio de céu aberto, temperaturas elevadas e pouca chuva na maior parte do estado, especialmente até o réveillon. A partir do primeiro fim de semana de 2026, a tendência é de aumento da instabilidade, com retorno das chuvas em várias regiões.
Segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a condição é influenciada pela atuação de um sistema de alta pressão sobre o Espírito Santo, que mantém o ar seco e dificulta a formação de nuvens de chuva.
Hugo Ely dos Anjos RamosMeteorologista
Nesta terça-feira (30), o céu fica aberto até o fim da manhã em todas as regiões. À tarde, podem ocorrer trovoadas isoladas nas regiões Sul e Serrana, em áreas afastadas do litoral. Não há previsão de chuva para a Grande Vitória.
Na quarta-feira (31), último dia do ano, a previsão também é tempo aberto até o fim da manhã e possibilidade de trovoadas isoladas à tarde no Sul e na Serrana, também longe do litoral. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com calor e vento fraco a moderado no litoral, podendo haver rajadas no litoral Sul.
Durante a virada de 2025 para 2026, a previsão indica céu com poucas nuvens em praticamente todo o Estado, sem expectativa de chuva na maior parte do território no período noturno. No dia 1º de janeiro, o tempo segue aberto até o fim da manhã, com temperaturas elevadas e vento fraco a moderado no litoral. Há pequena chance de chuva apenas em áreas das regiões Sul e Serrana, afastadas do litoral, por conta de instabilidades que podem se formar à tarde.
“De acordo com a previsão, o tempo permanece aberto até o fim da manhã do dia 1º de janeiro, e, ao longo da virada, o cenário é de tempo firme, com temperaturas noturnas elevadas e vento fraco a moderado no litoral. Há, contudo, uma pequena chance de ocorrência de chuva nas áreas das regiões Sul e Serrana, em locais afastados do litoral, associada às incertezas decorrentes das áreas de instabilidade que podem se formar a partir da tarde”, afirmou o Hugo Ramos.
Na sexta-feira, segundo dia de 2026, o tempo segue aberto até o fim da manhã em todo o Estado. À tarde, há previsão de trovoadas isoladas nas regiões Sul e Serrana, em áreas afastadas do litoral, e em parte da região Noroeste. Durante a noite, as trovoadas avançam para o litoral Sul e a Grande Vitória. As temperaturas continuam elevadas, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas.
No primeiro sábado de 2026, o tempo deve mudar, segundo a previsão do Incaper. A combinação de calor e umidade favorece chuvas e temporais isolados à tarde no Sul, Serrana e em parte do Noroeste, com avanço das trovoadas à noite para outras áreas, incluindo a Grande Vitória. As temperaturas máximas devem cair de forma mais acentuada.
No domingo, a instabilidade persiste em todo o estado, com a atuação de um canal de umidade e ocorrência de chuva em vários momentos do dia, além de temperaturas em declínio.
Ainda conforme o Incaper, a previsão do tempo é atualizada regularmente, conforme a evolução dos sistemas atmosféricos que atuam sobre o Espírito Santo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o