Previsão de calor intenso e tempo firme na virada do ano no Espírito Santo

Segundo o Incaper, tempo pode virar já no primeiro fim de semana de 2026

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:37

O calor intenso e o tempo firme devem marcar os últimos dias de 2025 e a virada para 2026 no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O calor intenso e o tempo firme devem marcar os últimos dias de 2025 e a virada para 2026 no Espírito Santo. A previsão é de predomínio de céu aberto, temperaturas elevadas e pouca chuva na maior parte do estado, especialmente até o réveillon. A partir do primeiro fim de semana de 2026, a tendência é de aumento da instabilidade, com retorno das chuvas em várias regiões.

Segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a condição é influenciada pela atuação de um sistema de alta pressão sobre o Espírito Santo, que mantém o ar seco e dificulta a formação de nuvens de chuva.

A presença contínua do sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens de chuva em grande parte do Estado, o que mantém o tempo firme e as temperaturas elevadas por vários dias consecutivos Hugo Ely dos Anjos Ramos Meteorologista

Reta final de 2025

Nesta terça-feira (30), o céu fica aberto até o fim da manhã em todas as regiões. À tarde, podem ocorrer trovoadas isoladas nas regiões Sul e Serrana, em áreas afastadas do litoral. Não há previsão de chuva para a Grande Vitória.

Na quarta-feira (31), último dia do ano, a previsão também é tempo aberto até o fim da manhã e possibilidade de trovoadas isoladas à tarde no Sul e na Serrana, também longe do litoral. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com calor e vento fraco a moderado no litoral, podendo haver rajadas no litoral Sul.

Virada e início de 2026

Durante a virada de 2025 para 2026, a previsão indica céu com poucas nuvens em praticamente todo o Estado, sem expectativa de chuva na maior parte do território no período noturno. No dia 1º de janeiro, o tempo segue aberto até o fim da manhã, com temperaturas elevadas e vento fraco a moderado no litoral. Há pequena chance de chuva apenas em áreas das regiões Sul e Serrana, afastadas do litoral, por conta de instabilidades que podem se formar à tarde.

“De acordo com a previsão, o tempo permanece aberto até o fim da manhã do dia 1º de janeiro, e, ao longo da virada, o cenário é de tempo firme, com temperaturas noturnas elevadas e vento fraco a moderado no litoral. Há, contudo, uma pequena chance de ocorrência de chuva nas áreas das regiões Sul e Serrana, em locais afastados do litoral, associada às incertezas decorrentes das áreas de instabilidade que podem se formar a partir da tarde”, afirmou o Hugo Ramos.

Na sexta-feira, segundo dia de 2026, o tempo segue aberto até o fim da manhã em todo o Estado. À tarde, há previsão de trovoadas isoladas nas regiões Sul e Serrana, em áreas afastadas do litoral, e em parte da região Noroeste. Durante a noite, as trovoadas avançam para o litoral Sul e a Grande Vitória. As temperaturas continuam elevadas, e o vento sopra fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas.

Tempo pode virar no primeiro fim de semana do ano

No primeiro sábado de 2026, o tempo deve mudar, segundo a previsão do Incaper. A combinação de calor e umidade favorece chuvas e temporais isolados à tarde no Sul, Serrana e em parte do Noroeste, com avanço das trovoadas à noite para outras áreas, incluindo a Grande Vitória. As temperaturas máximas devem cair de forma mais acentuada.

No domingo, a instabilidade persiste em todo o estado, com a atuação de um canal de umidade e ocorrência de chuva em vários momentos do dia, além de temperaturas em declínio.

Ainda conforme o Incaper, a previsão do tempo é atualizada regularmente, conforme a evolução dos sistemas atmosféricos que atuam sobre o Espírito Santo.



