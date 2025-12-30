Festa da Penha

Corrida da Penha abre inscrições e espera reunir mais de 5 mil pessoas em percurso de fé, esporte e tradição

A tradicional prova capixaba de corredores de rua abre as festividades da Festa da Penha. As inscrições vão até 31 de março.

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:11

Em 2025, o evento reuniu 3,5 mil corredores nas ruas do município de Canela Verde e contou com participantes de 19 estados brasileiros. Crédito: Arthur Louzada

Estão abertas as inscrições para a Corrida da Penha 2026, um dos eventos esportivos mais tradicionais do Espírito Santo. Com um percurso de 7 km entre a Praia de Itaparica e o Parque da Prainha, a prova une esporte, fé e tradição, marcando o início das celebrações da Festa da Penha.

Realizada por A Gazeta e TV Gazeta, a corrida integra as ações comemorativas pelos 50 anos da emissora, celebrados ao longo de 2026. O evento reforça o vínculo histórico entre o grupo de comunicação e uma das festas mais importantes do Estado.

A largada será no dia 5 de abril, às 6h30, na Praça do Ciclista, em Vila Velha. A concentração dos atletas começa às 6h. A premiação total da prova chega a R$ 6 mil.

As inscrições seguem até 31 de março, ou enquanto houver vagas, com valores a partir de R$ 99 para a Corrida da Penha e R$ 75 para a Corridinha da Penha, voltada ao público infantil. Garanta sua vaga clicando aqui.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, a corrida simboliza mais do que uma competição. “Une saúde, fé e um percurso com paisagens marcantes. Para a Rede Gazeta, especialmente no ano em que a TV completa 50 anos, é muito significativo estar presente em um evento tão importante para o Espírito Santo”, afirma.

Quem pode participar

Atletas a partir de 16 anos podem se inscrever na Corrida da Penha. Menores de 18 anos devem apresentar autorização de pais ou responsáveis. Já a Corridinha da Penha é destinada a crianças de 3 a 15 anos, com provas no próprio Parque da Prainha, em percursos de 60 a 200 metros.

Kit do atleta

Os inscritos recebem camisa oficial, número de peito e chip de cronometragem. Também ganham dois meses gratuitos de assinatura de A Gazeta (benefício válido para não assinantes). Na Corridinha, o kit inclui camisa e número de competição.

Premiação

A categoria geral (masculino e feminino) premia os cinco primeiros colocados com valores em dinheiro e troféus:

1º lugar: R$ 1.800

2º lugar: R$ 1.500

3º lugar: R$ 1.200

4º lugar: R$ 900

5º lugar: R$ 600

Na categoria PCD e nas faixas etárias, os vencedores também recebem troféus. Todos os atletas que concluírem a prova em até duas horas ganham medalha de participação. Na Corridinha, todas as crianças recebem medalha especial ao final da prova.

Confira o regulamento completo clicando aqui.

