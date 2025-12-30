Corrida da Penha abre inscrições e espera reunir mais de 5 mil pessoas em percurso de fé, esporte e tradição

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:11
Estão abertas as inscrições para a Corrida da Penha 2026, um dos eventos esportivos mais tradicionais do Espírito Santo. Com um percurso de 7 km entre a Praia de Itaparica e o Parque da Prainha, a prova une esporte, fé e tradição, marcando o início das celebrações da Festa da Penha.
Realizada por A Gazeta e TV Gazeta, a corrida integra as ações comemorativas pelos 50 anos da emissora, celebrados ao longo de 2026. O evento reforça o vínculo histórico entre o grupo de comunicação e uma das festas mais importantes do Estado.
A largada será no dia 5 de abril, às 6h30, na Praça do Ciclista, em Vila Velha. A concentração dos atletas começa às 6h. A premiação total da prova chega a R$ 6 mil.
As inscrições seguem até 31 de março, ou enquanto houver vagas, com valores a partir de R$ 99 para a Corrida da Penha e R$ 75 para a Corridinha da Penha, voltada ao público infantil. Garanta sua vaga clicando aqui.
Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, a corrida simboliza mais do que uma competição. “Une saúde, fé e um percurso com paisagens marcantes. Para a Rede Gazeta, especialmente no ano em que a TV completa 50 anos, é muito significativo estar presente em um evento tão importante para o Espírito Santo”, afirma.
Atletas a partir de 16 anos podem se inscrever na Corrida da Penha. Menores de 18 anos devem apresentar autorização de pais ou responsáveis. Já a Corridinha da Penha é destinada a crianças de 3 a 15 anos, com provas no próprio Parque da Prainha, em percursos de 60 a 200 metros.
Os inscritos recebem camisa oficial, número de peito e chip de cronometragem. Também ganham dois meses gratuitos de assinatura de A Gazeta (benefício válido para não assinantes). Na Corridinha, o kit inclui camisa e número de competição.
A categoria geral (masculino e feminino) premia os cinco primeiros colocados com valores em dinheiro e troféus:
Na categoria PCD e nas faixas etárias, os vencedores também recebem troféus. Todos os atletas que concluírem a prova em até duas horas ganham medalha de participação. Na Corridinha, todas as crianças recebem medalha especial ao final da prova.
Confira o regulamento completo clicando aqui.
