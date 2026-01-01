Home
>
Cotidiano
>
Vídeo mostra princípio de incêndio em balsa após queima de fogos em Camburi

Vídeo mostra princípio de incêndio em balsa após queima de fogos em Camburi

A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:58

Um suposto incidente envolvendo embarcações utilizadas na queima de fogos da virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória, foi registrado em vídeo e encaminhado à reportagem de A Gazeta na noite da quarta-feira (31). As imagens levantam a suspeita de um princípio de incêndio durante os preparativos para o espetáculo pirotécnico, um dos momentos mais aguardados das celebrações de Ano Novo na capital.

Um incidente envolvendo uma balsa utilizada na queima de fogos da virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória, foi registrado em vídeo e encaminhado à reportagem na madrugada de quinta-feira (1º). A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse.

Recomendado para você

Fogo começou em área próxima ao local onde moradores comemoraram a chegada de 2026

Incêndio atinge restinga em Guriri durante virada de ano

A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse

Vídeo mostra princípio de incêndio em balsa após queima de fogos em Camburi

Este é o maior prêmio já oferecido pela Mega da Virada. O recorde anterior havia sido registrado em 2023, quando o concurso pagou R$ 588 milhões

Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

No vídeo, pessoas aparecem conversando próximas ao mar enquanto, ao fundo, surge o que parece ser um princípio de incêndio em uma das embarcações utilizadas para o show de fogos à beira-mar. Também é possível observar um volume de fumaça saindo do local, chamando a atenção de quem havia acabado de assistir a queima pirotécnica em comemoração à virada do ano. 

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem para esclarecer se houve, de fato, um problema com as balsas, se há registro de feridos ou danos materiais e quais providências foram adotadas após o ocorrido. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

LEIA MAIS SOBRE O COTIDIANO NO ES:

Cores no céu marcam a virada do ano no ES; confira imagens

ES registra duas mortes por dengue e mais de 30 mil casos no ES em 2025

Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

Corrida da Penha abre inscrições e espera reunir mais de 5 mil pessoas em percurso de fé, esporte e tradição

Onda de calor no ES x conta de energia: veja como economizar dinheiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Praias do es

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais