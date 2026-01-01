Virada de ano

Vídeo mostra princípio de incêndio em balsa após queima de fogos em Camburi

A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:58

Um incidente envolvendo uma balsa utilizada na queima de fogos da virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória, foi registrado em vídeo e encaminhado à reportagem na madrugada de quinta-feira (1º). A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse.

No vídeo, pessoas aparecem conversando próximas ao mar enquanto, ao fundo, surge o que parece ser um princípio de incêndio em uma das embarcações utilizadas para o show de fogos à beira-mar. Também é possível observar um volume de fumaça saindo do local, chamando a atenção de quem havia acabado de assistir a queima pirotécnica em comemoração à virada do ano.

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem para esclarecer se houve, de fato, um problema com as balsas, se há registro de feridos ou danos materiais e quais providências foram adotadas após o ocorrido. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

