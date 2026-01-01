Home
>
Cotidiano
>
Cores no céu marcam a virada do ano no ES; confira imagens

Cores no céu marcam a virada do ano no ES; confira imagens

Reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:58

Os fogos de Réveillon em Vitória e Vila Velha atraíram grande público. A queima de fogos, que durou vários minutos, marcou a chegada de 2026.

Milhares de pessoas acompanharam o show pirotécnico nas praias da Grande Vitória, na virada do ano. Na Praia de Camburi, na Capital capixaba, reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026 com cores, aplausos e celulares apontados para o alto, em um dos momentos mais aguardados da noite de quarta-feira (31).

Recomendado para você

Fogo começou em área próxima ao local onde moradores comemoraram a chegada de 2026

Incêndio atinge restinga em Guriri durante virada de ano

A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse

Vídeo mostra princípio de incêndio em balsa após queima de fogos em Camburi

Este é o maior prêmio já oferecido pela Mega da Virada. O recorde anterior havia sido registrado em 2023, quando o concurso pagou R$ 588 milhões

Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Em Vila Velha, também na Região Metropolitana da Grande Vitória, o espetáculo de pirotecnia levou ainda mais cor e brilho para a orla da Praia da Costa. O mesmo show também foi registrado na orla da Praia de Jacaraípe, na Serra. O momento encantou quem escolheu por entrar no novo ano com o pé na areia e próximo mar.

Reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026 com cores, aplausos e celulares apontados para o alto, em um dos momentos mais aguardados da noite.
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. Crédito: Carlos Alberto

As imagens registram o ápice das celebrações, quando as luzes tomaram contas dos céus e levaram ainda mais beleza para os últimos minutos de 2025.

Cores no céu marcam a virada do ano no ES

Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto
Shows pirotécnicos iluminiram a virada do ano nas principais praias do Espírito Santo, encantando moradores e turistas por Prefeitura de Vila Velha
Shows pirotécnicos iluminiram a virada do ano nas principais praias do Espírito Santo, encantando moradores e turistas por Vitor Jubini/ A Gazeta
Shows pirotécnicos iluminiram a virada do ano nas principais praias do Espírito Santo, encantando moradores e turistas por Prefeitura de Vitória
Shows pirotécnicos iluminiram a virada do ano nas principais praias do Espírito Santo, encantando moradores e turistas por Prefeitura de Vitória
Shows pirotécnicos iluminiram a virada do ano nas principais praias do Espírito Santo, encantando moradores e turistas por Vitor Jubini/ A Gazeta
Shows pirotécnicos iluminiram a virada do ano nas principais praias do Espírito Santo, encantando moradores e turistas por Vitor Jubini/ A Gazeta
Milhares de pessoas acompanharam os shows pirotécnicos na virada do ano. Reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026 por Prefeitura da Serra
Milhares de pessoas acompanharam os shows pirotécnicos na virada do ano. Reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026 por Prefeitura da Serra
1 de 14
Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. por Carlos Alberto

Na Praia de Camburi, um incidente envolvendo uma balsa utilizada na queima de fogos da virada do ano foi registrado em vídeo e encaminhado à reportagem na madrugada de quinta-feira (1º). A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse.

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem para esclarecer se houve, de fato, um problema com as balsas, se há registro de feridos ou danos materiais e quais providências foram adotadas após o ocorrido. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Um suposto incidente envolvendo embarcações utilizadas na queima de fogos da virada do ano na Praia de Camburi, em Vitória, foi registrado em vídeo e encaminhado à reportagem de A Gazeta na noite da quarta-feira (31). As imagens levantam a suspeita de um princípio de incêndio durante os preparativos para o espetáculo pirotécnico, um dos momentos mais aguardados das celebrações de Ano Novo na capital.

Leia mais

Imagem - Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Mega da Virada: confira números sorteados para prêmio de R$ 1,09 bi

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais