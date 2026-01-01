Novo ano

Cores no céu marcam a virada do ano no ES; confira imagens

Reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:58

Milhares de pessoas acompanharam o show pirotécnico nas praias da Grande Vitória, na virada do ano. Na Praia de Camburi, na Capital capixaba, reunidos na areia, no calçadão e à beira-mar, moradores e turistas assistiram aos fogos iluminarem o céu e se refletirem no oceano, marcando a chegada de 2026 com cores, aplausos e celulares apontados para o alto, em um dos momentos mais aguardados da noite de quarta-feira (31).



Em Vila Velha, também na Região Metropolitana da Grande Vitória, o espetáculo de pirotecnia levou ainda mais cor e brilho para a orla da Praia da Costa. O mesmo show também foi registrado na orla da Praia de Jacaraípe, na Serra. O momento encantou quem escolheu por entrar no novo ano com o pé na areia e próximo mar.

Show pirotécnico iluminou o céu da Praia de Camburi, em Vitória, na virada do ano, acompanhado por moradores e turistas. Crédito: Carlos Alberto

As imagens registram o ápice das celebrações, quando as luzes tomaram contas dos céus e levaram ainda mais beleza para os últimos minutos de 2025.

Na Praia de Camburi, um incidente envolvendo uma balsa utilizada na queima de fogos da virada do ano foi registrado em vídeo e encaminhado à reportagem na madrugada de quinta-feira (1º). A situação teria ocorrido logo após o show pirotécnico na Capital, durando cerca de dez minutos, sem que o fogo se alastrasse.

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem para esclarecer se houve, de fato, um problema com as balsas, se há registro de feridos ou danos materiais e quais providências foram adotadas após o ocorrido. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

