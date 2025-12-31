Expectativa para a virada: primeiras tendas surgem na Praia de Camburi

Espaços onde tendas estão sendo armadas foram liberados pela Prefeitura da Capital, que havia disponibilizado previamente as áreas por meio de agendamento Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores e turistas começaram a montar as primeiras tendas na faixa de areia da Praia de Camburi, em Vitória, antecipando a celebração da virada de 2026 e a tradicional queima de fogos à beira-mar. A movimentação ocorreu na tarde desta quarta-feira (31) após a liberação dos espaços pela prefeitura da Capital, que havia disponibilizado previamente as áreas por meio de agendamento.

Ao todo, o município ofertou 530 áreas de 25 metros quadrados cada, com reservas encerradas no último dia 18 de dezembro. Conforme o decreto municipal, a montagem das tendas está autorizada exclusivamente nesta quarta-feira, entre 8h e 16h, enquanto a desmontagem deverá ser feita, obrigatoriamente, até as 18h do dia 1º de janeiro.

A prefeitura reforça que cada requerente tem direito a apenas uma tenda, permitido o agrupamento de, no máximo, duas áreas. Também é proibida a demarcação antecipada dos espaços com cordas, fitas, cercas ou outros materiais, assim como o uso das tendas para fins comerciais ou a instalação de estruturas que não tenham sido fornecidas pelo município.