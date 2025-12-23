Home
Praia de Camburi terá festival gastronômico com 24 restaurantes

Evento acontecerá ao longo de janeiro, na Arena de Verão, e será dividido em três etapas temáticas: botecos, frutos do mar e cultura capixaba

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:14

Quem vai curtir o verão na Praia de Camburi já pode se planejar também pelo paladar. Foi divulgada a lista dos restaurantes e empreendimentos gastronômicos selecionados para o Festival Sabores Capixabas, que vai integrar a programação da Arena Verão 2026, em Vitória. O festival acontecerá ao longo de janeiro e será dividido em três etapas temáticas, reunindo pratos que vão dos botecos tradicionais aos frutos do mar e receitas que representam a diversidade cultural do Espírito Santo. Ao todo, 24 empreendimentos foram habilitados para ocupar os estandes, além de uma lista de espera.

Confira a seguir as listas de bares e restaurantes participantes, de acordo com a temática gastronômica.

  • Botecos de Vitória
  • Quando: 2 a 4 e 8 a 11 de janeiro. 
  • Participantes: Santo Bolinho, Dom Apetito, Carioca Espetaria, Sabores da Jana Gourmet, Hefebier Cerveja Artesanal, Acarajé da Lane, Humo Argentino e Bar da Zilda, todos da Capital.

  • Frutos do mar
  • Quando: 15 a 18 de janeiro
  • Participantes: Culinária Zyva Gourmet Resistência, Studio Rosana Neves, Salsa Self Service, Allegritos, Luciene Silva de Paulo Firminiano, Chef Thiago Corsini, Restaurante Casa Amarela e Point do Tom, este último de Aracruz.

  • Cultura Capixaba
  • Quando: 22 a 26 de janeiro
  • Participantes: Mr. Harina, Retrô Burguer, Pizzaria Serviço Completo, Cozinha Italiana da Tunísia (Cariacica), Batata Quente, Casal Raiz, Garagem Caipira (Vila Velha) e Dantas Lanches e Porções (Guarapari).

Os estandes do festival serão padronizados e cada participante poderá comercializar apenas produtos de fabricação própria. Além disso, não haverá venda de bebidas, mantendo a proposta voltada exclusivamente à gastronomia.

