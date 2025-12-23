Praia de Camburi terá festival gastronômico com 24 restaurantes

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:14
Quem vai curtir o verão na Praia de Camburi já pode se planejar também pelo paladar. Foi divulgada a lista dos restaurantes e empreendimentos gastronômicos selecionados para o Festival Sabores Capixabas, que vai integrar a programação da Arena Verão 2026, em Vitória. O festival acontecerá ao longo de janeiro e será dividido em três etapas temáticas, reunindo pratos que vão dos botecos tradicionais aos frutos do mar e receitas que representam a diversidade cultural do Espírito Santo. Ao todo, 24 empreendimentos foram habilitados para ocupar os estandes, além de uma lista de espera.
Confira a seguir as listas de bares e restaurantes participantes, de acordo com a temática gastronômica.
Os estandes do festival serão padronizados e cada participante poderá comercializar apenas produtos de fabricação própria. Além disso, não haverá venda de bebidas, mantendo a proposta voltada exclusivamente à gastronomia.
