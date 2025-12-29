Ouviram rádio FM

Sinal de emissora de rádio atrapalha pousos de aviões em Vitória

Pilotos ouviram chiados e áudios de rádios FM da Capital ao tentar se comunicar com a torre de controle do terminal

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:39

Torre de controle do Aeroporto de Vitória teve frequência interferida por emissora de rádio Crédito: Vitor Jubini

Pilotos de aviões que pousaram no Aeroporto de Vitória em novembro ouviram áudios de emissoras de rádio FM ao tentar se comunicar com a torre de controle do terminal. O problema precisou ser investigado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A agência constatou que a interferência começou a ocorrer após a troca de uma antena realizada por uma das emissoras de radiodifusão que atuam na Capital. O nome da empresa não foi divulgado pelo órgão.

A interferência prejudicial ocorreu na frequência 118,100 MHz, utilizada pela torre de controle do aeroporto, após diversas denúncias registradas no sistema Anatel Consumidor, que relatavam ruídos, chiados e até a sobreposição de áudios de emissoras FM durante a aproximação de aeronaves, especialmente pela cabeceira 06 da pista (aproximação sobre os bairro Goiabeiras e República).

Aproximação da cabeceira 06 ocorre por cima dos bairros Goiabeiras e República Crédito: Arte: Genildo

Para apurar a interferência, a Anatel fez um monitoramento remoto contínuo do espectro radioelétrico, com o uso de dados históricos coletados pela estação remota da agência, além de escutas técnicas em campo e vistorias em estações de radiodifusão instaladas no Morro da Fonte Grande, área que concentra antenas de diversas emissoras FM no município. Também foram realizados testes controlados de desligamento de transmissores, fundamentais para o diagnóstico preciso da origem do problema.

Após a investigação, o problema foi corrigido, e as interferências na comunicação dos pilotos com a torre foram resolvidas.

Aeronaves que relataram ter sofrido interferência no Aeroporto de Vitória Crédito: Flightradar

