Home
>
Cotidiano
>
Jesus de Nazareth vai ganhar parque com mirante e reforma de praças

Jesus de Nazareth vai ganhar parque com mirante e reforma de praças

Investimento da Prefeitura de Vitória será de R$ 6 milhões, e empresa terá 720 dias para concluir as obras

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:33

Torres de Jesus de Nazareth, em Vitória, são vistas de diferentes partes da cidade
Torres de Jesus de Nazareth, em Vitória, são vistas de diferentes partes da cidade Crédito: Vitor Jubini

Os turistas e os moradores de Vitória terão, em breve, um novo espaço de lazer e para contemplar a paisagem da Região Metropolitana. Será construído, no alto do bairro Jesus de Nazareth, um parque natural com mirante, auditório e playground. O projeto contempla ainda a melhoria das escadarias e das praças da comunidade, além da instalação de banheiros. O valor total do investimento é de R$ 6 milhões, e o prazo para concluir as obras é de 720 dias.

Recomendado para você

Moradores relatam estar há mais de 10 dias sem abastecimento; SAAE atribui falhas ao aumento excepcional do consumo provocado pelo calorão

Onda de calor e falta d'água deixam moradores de Baixo Guandu em situação crítica

Serviços essenciais como atendimento nos hospitais estaduais e Samu funcionarão normalmente; já outros como testagem para Covid-19 e atendimento em farmácias cidadãs voltarão somente em 2026

Confira quais serviços de saúde funcionam no feriado de Ano-Novo no ES

A tradicional prova capixaba de corredores de rua abre as festividades da Festa da Penha. As inscrições vão até 31 de março.

Corrida da Penha abre inscrições e espera reunir mais de 5 mil pessoas em percurso de fé, esporte e tradição

A área do parque urbano está definida desde 2021, mas até o momento não haviam sido realizadas intervenções para melhorar a infraestrutura local. Agora, com a licitação concluída, a empresa contratada iniciará os estudos para implantar as solicitações feitas pela prefeitura a partir de conversas com a comunidade.

O que está previsto

  • Sala para acolher quatro servidores de equipes administrativa e de educação ambiental;
  • Sala para acolher quatro funcionários das equipes de limpeza, segurança patrimonial e manutenção das áreas verdes; 
  • Copa/cozinha para atender quatro pessoas;
  • Miniauditório para eventos, cursos e recepção de até 15 visitantes; 
  • Almoxarifado para guarda de equipamentos de jardinagem, materiais de limpeza e ferramentas em geral;
  • Banheiros masculino e feminino para atendimento administrativo;  
  • Módulo para banheiros, masculino e feminino, para atendimento de visitantes; 
  • Playground;   
  • Pórtico com placa de informações instalado no acesso principal ao Parque;  
  • Paisagismo com vias de circulação, escadas e rampas interligando o acesso principal do parque ao módulo de recepção de visitantes, ao mirante e a outros pontos a serem definidos.
00:00 / 02:35
Jesus de Nazareth vai ganhar parque com mirante e reforma de praças

Projeto dividido em seis pontos

O projeto urbanístico é dividido em seis pontos de intervenção, conectados entre si por meio de escadarias e becos existentes, além de outras estruturas implantadas no bairro, de forma a respeitar as solicitações de representantes da própria comunidade.

Dividido em etapas, o projeto segue a lógica de um trajeto de intervenções urbanas e arquitetônicas que se inicia pelo acesso na Praça Isabela Negri Cassani, a qual terá uma conexão com uma área destinada à prática de exercícios físicos, o Circuito Parkour.

Leia mais

Imagem - Área embaixo da Ponte da Passagem vai ganhar quadras, deques e mirantes

Área embaixo da Ponte da Passagem vai ganhar quadras, deques e mirantes

Na subida, para entrar no bairro pela escadaria Nathália Silva de Faria, será implantada a Base de Atendimento ao Visitante do Parque Jesus de Nazareth, com área construída de 207,71m². Também será requalificado o pequeno campo multiúso existente e seu entorno.

A Praça Fernanda de Jesus Soares, localizada em uma região mais alta do bairro, também será requalificada e, por fim, será implantado o Mirante Casa Branca, no alto do morro.

Com o parque pronto, será possível contemplar de perto as famosas torres de transmissão de energia, que ganharam iluminação cênica em setembro de 2025.

Leia mais

Imagem - Nova estação do Aquaviário sai em março; governo do ES projeta outra em São Pedro

Nova estação do Aquaviário sai em março; governo do ES projeta outra em São Pedro

Imagem - ES lança licitação para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

ES lança licitação para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

Imagem - ES atinge menor marca para tentativas de homicídios em sete anos

ES atinge menor marca para tentativas de homicídios em sete anos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais