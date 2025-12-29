Jesus de Nazareth vai ganhar parque com mirante e reforma de praças

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:33
Os turistas e os moradores de Vitória terão, em breve, um novo espaço de lazer e para contemplar a paisagem da Região Metropolitana. Será construído, no alto do bairro Jesus de Nazareth, um parque natural com mirante, auditório e playground. O projeto contempla ainda a melhoria das escadarias e das praças da comunidade, além da instalação de banheiros. O valor total do investimento é de R$ 6 milhões, e o prazo para concluir as obras é de 720 dias.
A área do parque urbano está definida desde 2021, mas até o momento não haviam sido realizadas intervenções para melhorar a infraestrutura local. Agora, com a licitação concluída, a empresa contratada iniciará os estudos para implantar as solicitações feitas pela prefeitura a partir de conversas com a comunidade.
O projeto urbanístico é dividido em seis pontos de intervenção, conectados entre si por meio de escadarias e becos existentes, além de outras estruturas implantadas no bairro, de forma a respeitar as solicitações de representantes da própria comunidade.
Dividido em etapas, o projeto segue a lógica de um trajeto de intervenções urbanas e arquitetônicas que se inicia pelo acesso na Praça Isabela Negri Cassani, a qual terá uma conexão com uma área destinada à prática de exercícios físicos, o Circuito Parkour.
Na subida, para entrar no bairro pela escadaria Nathália Silva de Faria, será implantada a Base de Atendimento ao Visitante do Parque Jesus de Nazareth, com área construída de 207,71m². Também será requalificado o pequeno campo multiúso existente e seu entorno.
A Praça Fernanda de Jesus Soares, localizada em uma região mais alta do bairro, também será requalificada e, por fim, será implantado o Mirante Casa Branca, no alto do morro.
Com o parque pronto, será possível contemplar de perto as famosas torres de transmissão de energia, que ganharam iluminação cênica em setembro de 2025.
