Área embaixo da Ponte da Passagem vai ganhar quadras, deques e mirantes

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:40
A Prefeitura de Vitória iniciou a reurbanização de uma área localizada embaixo da Ponte da Passagem, na Rua Vinícius de Moraes, em Pontal de Camburi. As intervenções fazem parte do programa “Vitória de frente para o mar”, que prevê a valorização das orlas da cidade.
Em julho, a prefeitura já havia divulgado um vídeo mostrando como a reurbanização mudaria a paisagem do outro lado do Rio Santa Maria, em Andorinhas. A novidade agora são as imagens de como deve ficar o entorno de Pontal de Camburi.
Nas imagens obtidas por A Gazeta é possível ver que ao lado da Rua Vinícius de Moraes serão criadas novas vagas de estacionamento e um parquinho infantil. O espaço também ganhará novas calçadas, deques ao longo da orla, rampas para barcos e atracadouros. Confira abaixo como deve ficar.
Do outro lado do rio, em Andorinhas, a prefeitura interditou a Rua Argeu Pereira, que deve ser reaberta em novembro, como parte da reurbanização da região. Os trabalhos incluem a demolição de muro, o rebaixamento e a reconstrução da via.
De acordo com o Portal de Obras, da Prefeitura de Vitória, a reurbanização da orla que vai de Andorinhas até Pontal de Camburi vai custar quase R$ 49,9 milhões e está 25,45% concluída, com previsão de término em junho de 2026.
Área embaixo da Ponte da Passagem vai ter parque com quadras e mirantes
