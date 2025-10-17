Home
Área embaixo da Ponte da Passagem vai ganhar quadras, deques e mirantes

Espaço em Pontal de Camburi, Vitória, tem investimento de quase R$ 50 milhões; previsão é que as obras fiquem prontas em junho de 2026

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:40

Como vai ficar área embaixo da Ponte da Passagem após reurbanização
Como vai ficar área embaixo da Ponte da Passagem após reurbanização Crédito: Prefeitura de Vitória

Prefeitura de Vitória iniciou a reurbanização de uma área localizada embaixo da Ponte da Passagem, na Rua Vinícius de Moraes, em Pontal de Camburi. As intervenções fazem parte do programa “Vitória de frente para o mar”, que prevê a valorização das orlas da cidade.

Em julho, a prefeitura já havia divulgado um vídeo mostrando como a reurbanização mudaria a paisagem do outro lado do Rio Santa Maria, em Andorinhas. A novidade agora são as imagens de como deve ficar o entorno de Pontal de Camburi.

Nas imagens obtidas por A Gazeta é possível ver que ao lado da Rua Vinícius de Moraes serão criadas novas vagas de estacionamento e um parquinho infantil. O espaço também ganhará novas calçadas, deques ao longo da orla, rampas para barcos e atracadouros. Confira abaixo como deve ficar.

Do outro lado do rio, em Andorinhas, a prefeitura interditou a Rua Argeu Pereira, que deve ser reaberta em novembro, como parte da reurbanização da região. Os trabalhos incluem a demolição de muro, o rebaixamento e a reconstrução da via.

De acordo com o Portal de Obras, da Prefeitura de Vitória, a reurbanização da orla que vai de Andorinhas até Pontal de Camburi vai custar quase R$ 49,9 milhões e está 25,45% concluída, com previsão de término em junho de 2026. 

Como vai ficar área embaixo da Ponte da Passagem após reurbanização por Prefeitura de Vitória

