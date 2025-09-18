Torres de transmissão em Vitória ganham iluminação cênica

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:06
As tradicionais torres de transmissão no alto do bairro Jesus de Narareth, em Vitória, ganharam nova iluminação, que foi apresentada na noite desta quinta-feira (18). Por volta, das 18h30, as estruturas passaram a ser iluminadas nas cores vermelha, verde, azul, branco e âmbar.
A coloração das estruturas metálicas é garantida com o uso da tecnologia de um software que comanda os 32 projetores que colorem as torres. Além disso, serão projetadas cenas nas torres.
As “irmãs gêmeas” estavam apagadas há muito tempo e a própria comunidade solicitava o religamento da iluminação, pois além de valorizar a região, são também um cartão-postal da Capital capixaba.
