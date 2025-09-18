Home
Torres de transmissão em Vitória ganham iluminação cênica

As luzes coloridas mudam de cor e chamam a atenção de diferentes pontos da Capital; nova iluminação foi apresentada nesta quinta (18)

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:06

Cenas da cidade
A nova iluminação das torres em Jesus de Nazaerth foi apresentada nesta quinta-feira (18) Crédito: Gabriel Werneck/PMV

As tradicionais torres de transmissão no alto do bairro Jesus de Narareth, em Vitória, ganharam nova iluminação, que foi apresentada na noite desta quinta-feira (18). Por volta, das 18h30, as estruturas passaram a ser iluminadas nas cores vermelha, verde, azul, branco e âmbar.

A coloração das estruturas metálicas é garantida com o uso da tecnologia de um software que comanda os 32 projetores que colorem as torres. Além disso, serão projetadas cenas nas torres.

As “irmãs gêmeas” estavam apagadas há muito tempo e a própria comunidade solicitava o religamento da iluminação, pois além de valorizar a região, são também um cartão-postal da Capital capixaba. 

A nova (e bela) iluminação das torres de transmissão em Jesus de Nazareth

A nova iluminação das torres em Jesus de Nazaerth foi apresentada nesta quinta-feira (18) por Gabriel Werneck/PMV
