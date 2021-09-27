Vitória ganhará novo parque urbano com mais de 35 mil m² em Jesus de Nazareth

O município de Vitória vai ganhar um novo parque urbano, o Parque Urbano Municipal de Jesus de Nazareth. A delimitação do local, que possui 35.870,71m², será apresentada para os moradores do bairro pelo Tarcísio Foeger, secretário municipal de Meio Ambiente, nesta segunda-feira (27). Ocorrerá uma reunião pública, às 18h30, na quadra de esporte do Residencial Mar Azul.
Durante a reunião, os moradores poderão fazer sugestões para o projeto do parque, que tem vista para a Enseada do Suá, Terceira Ponte, toda a Baía de Vitória até o Porto e o Maciço Central.
O local será administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e terá como objetivos:
- Proteger e ampliar a cobertura vegetal;
- Contribuir para estabilização do solo, reduzindo a erosão;
- Proteger e conservar os espécimes remanescentes, possibilitando a manutenção da fauna na região;
- Recuperar as áreas degradadas;
- Promover a educação ambiental, lazer e turismo;
- Possibilitar e fomentar a pesquisa científica;
- Reduzir o impacto urbano de seu entorno, promovendo conforto ambiental aos usuários.