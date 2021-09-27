Vitória ganhará novo parque urbano com mais de 35 mil m² em Jesus de Nazareth

Parque Urbano Municipal de Jesus de Nazareth tem vista para a Enseada do Suá, Terceira Ponte, toda a Baía de Vitória até o Porto e o Maciço Central

O município de Vitória vai ganhar um novo parque urbano, o Parque Urbano Municipal de Jesus de Nazareth. A delimitação do local, que possui 35.870,71m², será apresentada para os moradores do bairro pelo Tarcísio Foeger, secretário municipal de Meio Ambiente, nesta segunda-feira (27). Ocorrerá uma reunião pública, às 18h30, na quadra de esporte do Residencial Mar Azul.