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Vista para a Enseada

Vitória ganhará novo parque urbano com mais de 35 mil m² em Jesus de Nazareth

Nesta segunda-feira (27), às 18h30, ocorrerá uma reunião pública para apresentação do projeto do parque aos moradores, que poderão dar sugestões

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 13:13

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

27 set 2021 às 13:13
Parque Urbano Municipal de Jesus de Nazareth
Parque Urbano Municipal de Jesus de Nazareth tem vista para a Enseada do Suá, Terceira Ponte, toda a Baía de Vitória até o Porto e o Maciço Central Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória
O município de Vitória vai ganhar um novo parque urbano, o Parque Urbano Municipal de Jesus de Nazareth. A delimitação do local, que possui 35.870,71m², será apresentada para os moradores do bairro pelo Tarcísio Foeger, secretário municipal de Meio Ambiente, nesta segunda-feira (27). Ocorrerá uma reunião pública, às 18h30, na quadra de esporte do Residencial Mar Azul.
Durante a reunião, os moradores poderão fazer sugestões para o projeto do parque, que tem vista para a Enseada do Suá, Terceira Ponte, toda a Baía de Vitória até o Porto e o Maciço Central.
O local será administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) e terá como objetivos:
  • Proteger e ampliar a cobertura vegetal;
  • Contribuir para estabilização do solo, reduzindo a erosão;
  • Proteger e conservar os espécimes remanescentes, possibilitando a manutenção da fauna na região;
  • Recuperar as áreas degradadas;
  • Promover a educação ambiental, lazer e turismo;
  • Possibilitar e fomentar a pesquisa científica;
  • Reduzir o impacto urbano de seu entorno, promovendo conforto ambiental aos usuários.

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