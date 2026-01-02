Homem esfaqueia a irmã e o cunhado durante briga familiar na Serra

Uma briga familiar terminou com duas feridas em José de Anchieta III, na Serra, na noite de quinta-feira (1º). Uma mulher que foi esfaqueada próximo ao tórax e que teve o nariz quebrado afirmou à Polícia Militar que o agressor é o próprio irmão.

Ela contou que a família consumia bebidas alcoólicas em uma cabana desde cedo e o que o irmão quis ir embora, mas a esposa dele se recusou a ir — momento em que ele se revoltou e começou a ameaçá-la de morte. A irmã do agressor interveio para proteger a cunhada, e acabou agredida no rosto e golpeada com faca. O marido da vítima tentou ajudar a esposa e foi esfaqueado no abdômen e nas nádegas. O agressor fugiu em seguida.