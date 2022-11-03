90 dias sem respostas: paradeiro de perito da PCES segue desconhecido

Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta

Cheio de mistérios e angústia por parte dos familiares, o desaparecimento do perito criminal aposentado Celso Marvila Lima, de 64 anos, completou três meses nesta quinta-feira (3). Apesar de as investigações terem contado com cães farejadores, uso de retroescavadeiras, além de resultarem na prisão de duas pessoas, o paradeiro do policial ainda é desconhecido.

Quem é Celso Marvila

Além de ter feito parte do quadro da Polícia Civil capixaba por 42 anos, se aposentando em 2020, Celso Marvila Lima é presidente do Jockey Clube do Espírito Santo, localizado em Itaparica, Vila Velha. Relatos de funcionários apontam que ele era querido no local, além de frequentador assíduo do centro hípico.

"Ele é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele. Estamos aflitos com a falta de notícias e respostas", relatou um dos funcionários, que preferiu não se identificar na época.

Ainda segundo testemunhas, Marvila passou o dia inteiro no Jockey Clube antes de desaparecer. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma.

Desaparecimento

O veículo em que o perito estava foi encontrado por populares, em chamas, na noite do dia 3 de agosto. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram até o local, em uma estrada de chão, por volta das 20h. Segundo apuração da TV Gazeta, uma pessoa próxima de Marvila falou com ele pela última vez perto de 18h. Após isso, ninguém mais conseguiu fazer contato com o perito aposentado.

O carro que seria do perito aposentado foi encontrado queimado em uma estrada de chão, em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ

No interior do automóvel queimado, a perícia da Polícia Civil encontrou um celular bastante avariado. No entanto, até o momento, não foi informado se o aparelho pertencia ao aposentado nem se foi possível recuperar algum material que ajudasse nas investigações.

Operação para localizá-lo

Para encontrar o policial aposentado, a Polícia Civil deflagou uma operação no dia 1º de setembro, dentro do Jockey Clube. Com apoio do Corpo de Bombeiros, a polícia fez buscas com cães farejadores e uma retroescavadeira, equipes vasculharam a região, porém Marvila não foi localizado.

Buscas por Celso Marvila em terreno próximo ao Jockey Clube

Policial preso

Durante a ação, um policial militar reformado foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Policiais estiveram na casa do soldado Lucas dos Santos Lage, de 35 anos, para cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do desaparecimento do perito – inclusive, o carro dele, um Audi, foi apreendido na operação. No entanto, como foram encontradas drogas no imóvel, Lucas acabou detido, autuado por tráfico e encaminhado ao presídio.

No documento da audiência de custódia que manteve o policial militar preso, a juíza Raquel de Almeida Valinho destacou que "há investigações em curso em desfavor de Lucas, por suposto envolvimento" no caso do perito Celso Marvila, "razão pela qual entende por necessária a custódia cautelar, nesse momento".

Procurada por A Gazeta, a defesa do policial disse à época que Lucas dos Santos Lage nega envolvimento com tráfico de drogas, e informou que a droga apreendida na casa dele era somente para uso pessoal.

Questionada sobre o possível envolvimento do militar com as investigações relacionadas ao caso do perito aposentado, a defesa negou "qualquer participação com relação ao homicídio" de Celso Marvila Lima, informou, em nota. Disse ainda que outras informações estão impossibilitadas de serem divulgadas, tendo em vista as investigações ocorrem sob o segredo de justiça.

Por fim, o advogado disse que declara total confiança nas instituições envolvidas e ao final das investigações a inocência do militar será comprovada.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) destacou, em nota, que não consta registro de Lucas atualmente no sistema prisional do Espírito Santo.

Nova operação e segunda prisão

Terreno do bairro Jockey de Itaparica foi alvo de operação da Polícia Civil no dia 28 de setembro Crédito: Leitor A Gazeta

Responsável pela defesa de Milton Candido da Silva Filho, o advogado João Gualberto afirmou à época que a prisão do cliente – vista como "excessiva" pelo profissional – não tem relação com o desaparecimento do perito Celso Marvila Lima. De acordo com a Sejus, o suspeito continua preso no Centro de Detencão Provisória de Vila Velha.

"Essa desvinculação precisa ser feita. Esse caso precisa ser investigado, pois trata-se de uma pessoa desaparecida, mas está sob sigilo e não vou me manifestar. A ocorrência do meu cliente não tem vinculação. A defesa dele vai ser feita no processo para defender os interesses dele", disse.

Angústia

"É muito triste, um desespero, uma aflição. Parece que a ficha ainda não caiu. É horrível, horroroso", desabafou a filha. Sem ter notícias sobre o que aconteceu com o pai, o filho também desabafou: "Não tem vestígio de nada. Tenho que tomar remédio para dormir", afirmou.