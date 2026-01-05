Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Nova Venécia
Publicado em 05/01/2026 às 13h12
Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro, no bairro Betânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na noite de domingo (4).
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.