Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Nova Venécia

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro, no bairro Betânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na noite de domingo (4).