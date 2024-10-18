InsightES 2024 reúne especialistas para debater tendências e oportunidades

InsightES 2024 reuniu especialistas durante três dias para discutir as novidades do universo da inovação capixaba Crédito: Arthur Moschen

Nos últimos dias 14, 15 e 16 de outubro, a Rede Gazeta realizou mais uma edição da InsightES - Semana de Inovação Capixaba, evento criado com o objetivo de reunir, em um só lugar, profissionais e empresas de diferentes áreas para debater as principais tendências e oportunidades do ecossistema de inovação.

O evento, gratuito e aberto ao público interno e externo, contou com uma programação diversa, com paineis, palestras e workshops. Ao todo, foram mais de 10 horas de conteúdo sobre tendências e comportamentos para a inovação, uso de inteligência artificial para as redes sociais e os desafios e oportunidades do live commerce - só para citar alguns temas abordados.

A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, destaca que comparando a edição anterior da InsightES, de 2023, com a atual, é possível perceber o quanto o mercado da inovação tem mudado e se expandido. Ela aproveita para compartilhar os aprendizados adquiridos nesta edição.

“Temos reforçado que inovação não é assunto somente para profissionais de inovação, e abordar em cada edição temas que são relevantes para o público amplia o debate, traz mais conhecimento e os conecta com um número maior de pessoas. A reflexão que ficou é que nosso Estado é rico de oportunidades que podem ser mais exploradas e que a ideia de collabs com outras organizações, comunidades e parceiros para a criação de conteúdo é um caminho sem volta”, explica.

Patrícia complementa dando spoilers sobre o que vem por aí. “Quem sabe, nas próximas edições, não seja uma InsightES itinerante? Ou com parte da programação online? São muitas oportunidades e sem dúvidas iremos aplicá-las.”, finaliza.

Confira os destaques desta edição: