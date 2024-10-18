Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação em foco:

InsightES 2024 reúne especialistas para debater tendências e oportunidades

Com palestras, paineis e workshops, o evento, que está em sua segunda edição, contou com a participação de nomes relevantes do ecossistema de inovação capixaba. A InsightES foi realizada pela Rede Gazeta em parceria com o Fonte hub, espaço de inovação da empresa
Bianca Lemos

Bianca Lemos

Publicado em 

18 out 2024 às 17:47

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:47

InsightES 2024 reuniu especialistas durante três dias para discutir as novidades do universo da inovação capixaba
InsightES 2024 reuniu especialistas durante três dias para discutir as novidades do universo da inovação capixaba Crédito: Arthur Moschen
Nos últimos dias 14, 15 e 16 de outubro, a Rede Gazeta realizou mais uma edição da InsightES - Semana de Inovação Capixaba, evento criado com o objetivo de reunir, em um só lugar, profissionais e empresas de diferentes áreas para debater as principais tendências e oportunidades do ecossistema de inovação.
O evento, gratuito e aberto ao público interno e externo, contou com uma programação diversa, com paineis, palestras e workshops. Ao todo, foram mais de 10 horas de conteúdo sobre tendências e comportamentos para a inovação, uso de inteligência artificial para as redes sociais e os desafios e oportunidades do live commerce - só para citar alguns temas abordados.
A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino, destaca que comparando a edição anterior da InsightES, de 2023, com a atual, é possível perceber o quanto o mercado da inovação tem mudado e se expandido. Ela aproveita para compartilhar os aprendizados adquiridos nesta edição.
“Temos reforçado que inovação não é assunto somente para profissionais de inovação, e abordar em cada edição temas que são relevantes para o público amplia o debate, traz mais conhecimento e os conecta com um número maior de pessoas. A reflexão que ficou é que nosso Estado é rico de oportunidades que podem ser mais exploradas e que a ideia de collabs com outras organizações, comunidades e parceiros para a criação de conteúdo é um caminho sem volta”, explica.
Patrícia complementa dando spoilers sobre o que vem por aí. “Quem sabe, nas próximas edições, não seja uma InsightES itinerante? Ou com parte da programação online? São muitas oportunidades e sem dúvidas iremos aplicá-las.”, finaliza.

Confira os destaques desta edição:

InsightES: CEO do Venture Hub destaca desafios e potencial do ecossistema capixaba
Inovação e sustentabilidade: no segundo dia da InsightES, Pablo Lira explora as principais megatendências mundiais
Fechando a Semana de Inovação Capixaba, painel traz as tendências e oportunidades do live commerce

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados