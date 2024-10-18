InsightES: CEO do Venture Hub destaca desafios e potencial do ecossistema capixaba

Jsoé Eduardo Azarite, em transmissão on-line, discutiu sobre a importância das empresas acompanharem as inovações tecnológicas e se manterem relevantes no ecossistema de inovação. Crédito: Arthur Moschen

Inovar pode ser comparado a “surfar” em águas agitadas: para se equilibrar e seguir em frente, é necessário conhecer bem o ambiente e nunca parar de se adaptar. Foi com essa reflexão que José Eduardo Azarite, o “Aza”, CEO do Venture Hub, abriu o primeiro dia da InsightES – Semana de Inovação Capixaba, que terminou na última quarta-feira (16).

Com a palestra “Surfando nos ecossistemas de inovação”, que aconteceu de forma online, ele compartilhou com os participantes alguns dos principais cases de inovação do Brasil e do exterior.

Durante a palestra, o convidado provocou os participantes a refletirem sobre como as empresas podem se manter relevantes em um mundo que tem mudado cada vez mais rápido.

Aproveitando o gancho, ele destacou os desafios que os executivos enfrentam ao inovar, mencionando as dificuldades em medir resultados e o medo de falhar. Além disso, Aza explorou, de forma muito clara, a importância da agilidade e da adaptação tecnológica, citando como exemplos o Vale do Silício, Israel, China e Portugal, que são ecossistemas de inovação bem sucedidos.

“A dinâmica de se manter protagonista num determinado mercado, ela tem tudo a ver com os movimentos do mercado e tudo a ver com a forma como você inova. Então a gente começa a entender o seguinte: será que algumas empresas, elas sabem mais do que outras surfar num ecossistema? Será que elas se utilizam de alguma habilidade que é diferente de apenas desenvolver produtos, desenvolver tecnologias?”, provocou Azarite.

E qual o cenário da inovação no ES?

Para fechar a palestra o CEO deixou um dever de casa para os participantes: pensar em como desenvolver o ecossistema de inovação capixaba. Na visão de Azarite, “o Espírito Santo tem muito potencial, mas ainda precisa avançar na construção de seu ecossistema de inovação”.

Paralelo a isso, ele destaca que o Estado deve aprender com exemplos de sucesso - como os que foram citados - e investir em uma maior conexão entre universidades, governo e empresas a partir de um ambiente mais dinâmico e de iniciativas estruturantes que incentivem a colaboração e o empreendedorismo.