Quer saber as principais tendências do Marketing e como bombar seus resultados? Vem aí o Download InsightES

Evento contará com palestra e painéis sobre tendências, criação de conteúdo e marketing. Crédito: Divulgação

Compreender o impacto da inteligência artificial (IA) na criação de conteúdos, influenciar as pessoas e antecipar as tendências que podem ser decisivas na hora de decidir onde investir sua criatividade. Esses três pilares - essenciais para quem já está de olho nas transformações do Marketing de 2025 em diante - dão a tônica do Download InsightES, que a Rede Gazeta vai realizar na próxima quarta-feira (30), das 9h às 12h, em Vitória.

Desdobrando as mais de 12h de conteúdo oferecidas na Semana de Inovação Capixaba, há duas semanas, o Download InsightES traz nomes do mercado capixaba e nacional para uma manhã imersiva e focada em conteúdo, marketing de influência e tecnologia.

"Montamos uma programação que permita às pessoas que têm interesse nesse segmento absorver os principais tópicos que farão a diferença no mercado a partir do próximo ano. A IA tem modificado a forma como comunicadores, agentes e influenciadores lidam com as redes sociais, e temos à vista outras transformações em plataformas de massa, como é o caso da TV 3.0", pontua a gerente de Inovação da Rede Gazeta, Patrícia Lino.

Confira a programação a seguir e inscreva-se gratuitamente:

DOWNLOAD INSIGHTES 2024

Quando: 30/10

Onde: Rede Gazeta (Vitória, ES) -

Horário: 08h30 às 12h

08h30h - Abertura

09h - Palestra: IA no Dia a Dia do Marketing e Criação de Conteúdo, com Diana de Pádua

10h - Painel: Marketing de Influência: Criar, Engajar e Vender!

Mediação: Philipe Ferreira, coordenador de Creators e Audiovisual do Estúdio Gazeta

Painelistas: Soninha (criadora de conteúdo de Cariacica), Sérgio Pupo, head de Vendas da Uncover (participação on-line), Gustavo Di Cavalcante e Raphael Pontes (canal Comendo o Mundo)

11h - Painel: Cenário ES e tendências para o futuro

Mediação: (a confirmar)

Painelistas confirmados: Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; Murilo Carvalho, CEO da Startup Luma Ensino; e PH Castro, consultor em Inovação e CEO do Mediatech Lab