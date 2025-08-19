Nathalia Burian e Aroldo Natal celebram o sim-sim na Pedra Azul

Na sala de aula

O sócio-fundador, Bruno Oliveira Cardoso, agora integra o corpo docente do Curso de Direito da Fucape Business School. Ele acaba de assumir a cadeira de Direito Tributário, reforçando seu compromisso com a sólida formação das novas gerações de profissionais do curso de Direito, um dos mais procurados do Brasil. Admirador e estudioso da disciplina, o advogado explica que a área regula a criação, cobrança e extinção de tributos. "Da compra de pequenos produtos à realização de grandes negócios, o tributo é constante, chegando a ser uma variável decisiva para a realização de investimentos e outros negócios. Pela ótica do Estado, a arrecadação é indispensável para a manutenção da estrutura do Estado, garantindo os recursos necessários para a oferta de serviços públicos essenciais e o funcionamento das instituições", afirma Bruno Oliveira.