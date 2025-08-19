Nathalia Burian e Aroldo Natal celebram o sim-sim na Pedra Azul

Aroldo Natal e Nathalia Burian selaram a união no sábado (16), com almoço na Braceria Valuma, em Pedra Azul. Crédito: Cloves Louzada
Queridos de RR, Aroldo Natal e Nathalia Burian selaram a união no sábado (16), com cerimônia religiosa no Carmelo de Nazaré, em Cariacica, erecepção intimista na Braceria Valuma, em Pedra Azul. Amigo do casal, o ex-governador Paulo Hartung foi o motorista da noiva. A decoração do almoço festivo ficou a cargo de Marilia Celin. Veja as fotos de Cloves Louzada.
BODAS DE ZINCO
O cantor Glauco e sua Roberta Mantovani comemoraram Bodas de Zinco, no Ilha Buffet Álvares, em Vitória. Crédito: Fábio BorBa
Na sala de aula
O sócio-fundador, Bruno Oliveira Cardoso, agora integra o corpo docente do Curso de Direito da Fucape Business School. Ele acaba de assumir a cadeira de Direito Tributário, reforçando seu compromisso com a sólida formação das novas gerações de profissionais do curso de Direito, um dos mais procurados do Brasil. Admirador e estudioso da disciplina, o advogado explica que a área regula a criação, cobrança e extinção de tributos. "Da compra de pequenos produtos à realização de grandes negócios, o tributo é constante, chegando a ser uma variável decisiva para a realização de investimentos e outros negócios. Pela ótica do Estado, a arrecadação é indispensável para a manutenção da estrutura do Estado, garantindo os recursos necessários para a oferta de serviços públicos essenciais e o funcionamento das instituições", afirma Bruno Oliveira.
Convenção de vendas
A Grand Construtora e o Clubi promovem no próximo dia 21 de agosto a Convenção de Vendas 2025, um evento especial para celebrar o mês do corretor de imóveis. O encontro acontece às 9h no Espaço Patrick Ribeiro e contará com a presença de Sérgio Langer, uma das maiores autoridades do mercado imobiliário de luxo no Brasil.
Tradição napolitana
Duas mestras, uma paixão: Carla Dall'Orto e Amanda de Queiroz, da Bontà Forno e Cucina, levam a autêntica tradição napolitana ao Encontro das Chefs, que vai ser entre os dias 26 e 30 de agosto. No dia 30, Carla ensina a massa de vera pizza napoletana e Amanda revela os segredos da pizza frita. O evento vai ser no Parque Cultural Casa do Governado
A anfitriã Cris Barros (ao centro) recepcionou a sócia da franquia Spazzio Beauty, Rowena Miller, e a consultora da franquia, Thays Faustino, em café da manhã comemorativo do espaço de beleza em Jardim da Penha. Além de celebrar os 9 anos do empreendimento, brindaram ainda a expansão do local e dos serviços ofertados.
Café para conexões ...
Com foco em conexões estratégicas e construção colaborativa, a Rede Gazeta realiza, nesta quarta-feira (19), um encontro que tem a inovação capixaba como pauta principal. O “Café com Conexões” vai reunir autoridades e representantes de grandes empresas capixabas para discutir ideias que contribuam com a programação da Semana de Inovação Capixaba - InsightES 2025, evento realizado anualmente pelo grupo.
... e inovação na Rede Gazeta
Entre os convidados estão o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação (Secti), Bruno Lamas; a gerente de Relacionamento do Banestes, Brunella Marcari; o superintendente da Caixa Econômica Federal, Tarcisio Luiz Dalvi; e a superintendente estadual do Banco do Brasil, Carolina Colucci; além de membros da diretoria da casa. O encontro marca o lançamento da proposta do evento que será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, em Vitória. A ideia é, além de apresentar o conceito da nova edição da InsightES, que pela primeira vez também vai contar com uma edição regional em Cachoeiro de Itapemirim. A reunião é exclusiva para convidados.
TEATRO
Rodrigo Sant’Anna e Wesley Telles: na temporada do espetáculo “Topa uma Segunda?!”, no Teatro Universitário da Ufes, com a assinatura da WB Produções. Crédito: Leo Gurgel
A pequena Mariana Jenner ganhou uma festa com o tema bailarina para celebrar seus 4 aninhos. Na foto, com a mamãe Adriana Jenner.
INAUGURAÇÃO
Ricardo Cade, Alana Fortunado e presidente CDL Rogério Alcântara: na inauguração oficial da Lafi, espaço voltado para o universo materno-infantil, na Mata da Praia. Crédito: Emiliane Berger
