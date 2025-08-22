Wine dinner apresenta vinho premiado do Chile em Vitória

A sommelière e empresária Francielly Ramos recebeu para duas noites de Wine Dinner VIK, experiência exclusiva com vinhos da premiada vinícola chilena VIK, guiada por Victor Galleguillos, export manager da marca, nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21). O chef Harum Katharian assinou o menu da noite, harmonizado com rótulos como o La Piu Belle Rose, Vik A Limited Edition Cabernet Sauvignon, Milla Cala, La Piu Belle Tinto e VIK. Reconhecida como a 2ª melhor vinícola do mundo pelo World's Best Vineyards 2024, a vinícola VIK fica no Vale do Cachapoal, no terroir único de Millahue - cujo nome significa "Lugar de Ouro" -, uma propriedade de 4.450 hectares que combina tradição milenar com técnicas vitivinícolas de vanguarda, conceito holístico e sustentabilidade. O resultado são rótulos que estão entre os melhores vinhos chilenos da atualidade.

BODAS DE PRATA

Arquitetura O empresário Carlos Marianelli prepara uma noite especial para arquitetos e profissionais da área no dia 27 de agosto. A partir das 19h, ele recebe convidados para um coquetel na loja que celebra a inauguração do novo showroom Biancogres na Compose Vitória, com a presença do arquiteto Alexandre Brunato, que fará a palestra “Arquitetura Imaterial”.

Show Sylvio Passos, amigo pessoal de Raul Seixas que acompanhou os últimos 10 anos de vida do cantor, detentor do maior acervo de itens pessoais do artista e criador do maior fã clube de Raul do país, acompanhará o show da banda Filosofando Raul, no dia 5 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória. O espetáculo percorre o repertório do Maluco Beleza, conduzindo o público por diferentes atmosferas que vão de momentos calmos a solos enérgicos e marcantes. A proposta é proporcionar uma experiência que permita aos jovens descobrir o impacto das letras contestadoras de Raul, enquanto os fãs antigos revivem os tempos áureos do rock nacional.

Direito O advogado tributarista Luiz Claudio Allemand, sócio-fundador do escritório Allemand Consultoria, tem presença confirmada no Simpósio Internacional de Inteligência e Tecnologia. O evento acontece em 26 de agosto, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Conselheiro federal da OAB, Allemand participará a partir de 15h15 do painel 4 - que trata dos desafios legais da IA no Poder Judiciário.