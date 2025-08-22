Wine dinner apresenta vinho premiado do Chile em Vitória

Harum Katharian, Victor Galleguillos e Francielly Ramos: noite de vinhos em Vix. Crédito: RF Comunicação
Wine Dinner
A sommelière e empresária Francielly Ramos recebeu para duas noites de Wine Dinner VIK, experiência exclusiva com vinhos da premiada vinícola chilena VIK, guiada por Victor Galleguillos, export manager da marca, nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21). O chef Harum Katharian assinou o menu da noite, harmonizado com rótulos como o La Piu Belle Rose, Vik A Limited Edition Cabernet Sauvignon, Milla Cala, La Piu Belle Tinto e VIK. Reconhecida como a 2ª melhor vinícola do mundo pelo World's Best Vineyards 2024, a vinícola VIK fica no Vale do Cachapoal, no terroir único de Millahue - cujo nome significa "Lugar de Ouro" -, uma propriedade de 4.450 hectares que combina tradição milenar com técnicas vitivinícolas de vanguarda, conceito holístico e sustentabilidade. O resultado são rótulos que estão entre os melhores vinhos chilenos da atualidade.
BODAS DE PRATA
Erica Semião e Raimundo Nonato comemoraram Bodas de Prata, ao lado das filhas, Duda e Bia. Crédito: Alessa Fotografia
Arquitetura
O empresário Carlos Marianelli prepara uma noite especial para arquitetos e profissionais da área no dia 27 de agosto. A partir das 19h, ele recebe convidados para um coquetel na loja que celebra a inauguração do novo showroom Biancogres na Compose Vitória, com a presença do arquiteto Alexandre Brunato, que fará a palestra “Arquitetura Imaterial”.
Show
Sylvio Passos, amigo pessoal de Raul Seixas que acompanhou os últimos 10 anos de vida do cantor, detentor do maior acervo de itens pessoais do artista e criador do maior fã clube de Raul do país, acompanhará o show da banda Filosofando Raul, no dia 5 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória. O espetáculo percorre o repertório do Maluco Beleza, conduzindo o público por diferentes atmosferas que vão de momentos calmos a solos enérgicos e marcantes. A proposta é proporcionar uma experiência que permita aos jovens descobrir o impacto das letras contestadoras de Raul, enquanto os fãs antigos revivem os tempos áureos do rock nacional.
Direito
O advogado tributarista Luiz Claudio Allemand, sócio-fundador do escritório Allemand Consultoria, tem presença confirmada no Simpósio Internacional de Inteligência e Tecnologia. O evento acontece em 26 de agosto, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Conselheiro federal da OAB, Allemand participará a partir de 15h15 do painel 4 - que trata dos desafios legais da IA no Poder Judiciário.
Arte
A Galeria Matias Brotas recebe, a partir do dia 26 de agosto, a exposição “Banquete para as multidões”, do artista Arthur Arnold, que traz ao público uma pesquisa pictórica singular, marcada pela experimentação de materiais e pelo diálogo entre tradição e contemporaneidade.
ANIVERSÁRIO
A influenciadora e colunista de HZ e CBN Giovana Duarte celebrou nesta terça-feira (19) os 10 anos do Guia Capixaba, plataforma que há uma década divulga o melhor do turismo, da gastronomia e da cultura do Espírito Santo. O evento aconteceu na Casa Jardim, em Vitória, e reuniu cerca de 100 convidados, entre jornalistas, influenciadores e admiradores do trabalho da anfitriã. Na foto: Giovana Duarte e o marido Rodrigo Camiletti. Crédito: Hayanne Castro
Corrida
Uma das corridas de rua mais tradicionais do Espírito Santo chega à sua 19ª edição e já está com inscrições abertas até o dia 19 de outubro, pelo site www.faesa.br. A prova será realizada no dia 26 de outubro, em um percurso de 10 km pelo cenário mais charmoso da capital, com a participação de até mil atletas. A competição será dividida em três categorias, para homens e mulheres, com premiações iguais entre os gêneros e troféus adicionais para as subcategorias por faixa etária
O cirurgião plástico Ariosto Santos aproveitou a ida ao Rio de Janeiro na para participar da Jornada Carioca de Cirurgia Plástica e também curtir a Cidade Maravilhosa com a sua Shirley Santos. Na foto: o casal no Gajos d'Ouro.
FESTA
Dani Bernabé, Luiz Filho, Anderson Ventura e Vera Lima: celebrando Giovana Duarte!. Crédito: Hayanne Castro
