Fabrik de Choro apresenta concerto no Teatro da Ufes; vídeo e fotos

O Club du Choro de Paris, o Instituto Marlin Azul (IMA) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) se juntaram para realizar o Concerto de Choro da Fabrik de Choro, que lotou o Teatro da Ufes, na noite desta quarta-feira (20). Com entrada franca, o concerto apresentou ao público o repertório com músicas criadas por compositores da antiga e da jovem guarda do choro capixaba. Desde o dia 11, músicos brasileiros e estrangeiros estão reunidos na sede do IMA para pesquisar, resgatar, estudar e montar uma coletânea das preciosidades do gênero no Espírito Santo.
O concerto contou com a participação de Um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, o capixaba Hercules Gomes, reconhecido dentro e fora do país. Composições de Maurício de Oliveira, Elias Borges, Cecitônio Coelho, Fabiano Araújo, Nelson Gonçalves e Matheus Viana também foram apresentadas no concerto.
