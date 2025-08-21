  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Fabrik de Choro apresenta concerto no Teatro da Ufes; vídeo e fotos

Vitória
Publicado em 21/08/2025 às 13h44
Fabrik de Choro apresenta concerto gratuito no Teatro da Ufes

Fabrik de Choro apresenta concerto gratuito no Teatro da Ufes. Crédito: Instituto Marlim Azul

O Club du Choro de Paris, o Instituto Marlin Azul (IMA) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) se juntaram para realizar o Concerto de Choro da Fabrik de Choro, que lotou o Teatro da Ufes,  na noite desta quarta-feira (20).  Com entrada franca, o concerto apresentou ao público o repertório com músicas criadas por compositores da antiga e da jovem guarda do choro capixaba. Desde o dia 11, músicos brasileiros e estrangeiros estão reunidos na sede do IMA para pesquisar, resgatar, estudar e montar uma coletânea das preciosidades do gênero no Espírito Santo.

O concerto contou com a participação de Um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, o capixaba Hercules Gomes, reconhecido dentro e fora do país.  Composições de Maurício de Oliveira, Elias Borges, Cecitônio Coelho, Fabiano Araújo, Nelson Gonçalves e Matheus Viana também foram apresentadas no concerto. 

