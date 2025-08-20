Paulo Hartung lança livro em Vitória e anuncia novo evento em Vila Velha

A vice-prefeita de Vitória Cris Samorini e o ex-governador do ES Paulo Hartung: noite de autógrafos na Fucape. Crédito: Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana

O o ex-governador Paulo Hartung lançou seu quinto livro, "Política em tempos de grandes mudanças", no espaço Terra Café da Fucape, em Vitória, nesta terça-feira (19). O evento reuniu amigos, companheiros de longa data, professores, estudantes, políticos, jornalistas, empresários e familiares.

O encontro se estendeu até as 23h20, quando o ex-governador encerrou os autógrafos.

Com caráter solidário, o lançamento teve como objetivo arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória e registrou a venda de mais de 300 exemplares somente na noite desta terça-feira (19). O valor arrecadado foi de R$24.150,00.

Devido ao grande público e ao intenso movimento — que gerou relatos de dificuldade de estacionamento e longas filas de espera — Hartung anunciou que fará um novo lançamento, no próximo mês, em Vila Velha, na Universidade Vila Velha (UVV).

Ao final da noite, o ex-governador agradeceu a todos que prestigiaram a iniciativa: “Muito feliz fechando essa noite com a energia que comecei aqui às seis horas da tarde”, afirmou.

Lançamento do livro de Paulo Hartung





Regis Matos e Paulo Hartung . Cloves Louzada





Maria Clara Mendonça Perim e Paulo Hartung . Cloves Louzada





PH e Eurípedes Pedrinha . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Dulce e Pety Siqueira com PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





PH e José Antonio Martinuzzo . Cloves Louzada





Anselmo Tozi e Paulo Hartung . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





José Carlos Fonseca Júnior e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Luzia Toledo e Paulo Hartung . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Paulo Hartung e Cristina Gomes . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Ruy Dias e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Aroldo Natal, PH e Nathalia Burian . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Marilia Celin e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Dayse Lemos , PH e Andreia Tolentino . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Michel Assbu e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Paula Pazolini e Paulo Hartung . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Aridelmo Teixeira, Paula Pazolini e Paulo Hartung . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Rita Tristão e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Kaumer Chieppe e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana





Neivaldo Bragato e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana

