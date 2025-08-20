  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Paulo Hartung lança livro em Vitória e anuncia novo evento em Vila Velha

Vitória
Publicado em 20/08/2025 às 14h11
Cris Samorini e Paulo Hartung

A vice-prefeita de Vitória Cris Samorini e o ex-governador do ES Paulo Hartung: noite de autógrafos na Fucape. Crédito: Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana

O o ex-governador Paulo Hartung lançou seu quinto livro, "Política em tempos de grandes mudanças", no espaço Terra Café da Fucape, em Vitória, nesta terça-feira (19). O evento reuniu amigos, companheiros de longa data, professores, estudantes, políticos, jornalistas, empresários e familiares.

 O encontro se estendeu até as 23h20, quando o ex-governador encerrou os autógrafos.

Com caráter solidário, o lançamento teve como objetivo arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória e registrou a venda de mais de 300 exemplares somente na noite desta terça-feira (19).  O valor arrecadado foi de R$24.150,00. 

Devido ao grande público e ao intenso movimento — que gerou relatos de dificuldade de estacionamento e longas filas de espera — Hartung anunciou que fará um novo lançamento, no próximo mês, em Vila Velha, na Universidade Vila Velha (UVV).

Ao final da noite, o ex-governador agradeceu a todos que prestigiaram a iniciativa: “Muito feliz fechando essa noite com a energia que comecei aqui às seis horas da tarde”, afirmou.

Lançamento do livro de Paulo Hartung

Regis Matos e Paulo Hartung
Regis Matos e Paulo Hartung. Cloves Louzada
Maria Clara Mendonça Perim e Paulo Hartung
Maria Clara Mendonça Perim e Paulo Hartung. Cloves Louzada
PH e Eurípedes Pedrinha
PH e Eurípedes Pedrinha. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Dulce e Pety Siqueira com PH
Dulce e Pety Siqueira com PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
PH e José Antonio Martinuzzo
PH e José Antonio Martinuzzo. Cloves Louzada
Anselmo Tozi e Paulo Hartung
Anselmo Tozi e Paulo Hartung. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
José Carlos Fonseca Júnior e PH
José Carlos Fonseca Júnior e PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Luzia Toledo e Paulo Hartung
Luzia Toledo e Paulo Hartung. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Paulo Hartung e Cristina Gomes
Paulo Hartung e Cristina Gomes. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Ruy Dias e PH
Ruy Dias e PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Aroldo Natal, PH e Nathalia Burian
Aroldo Natal, PH e Nathalia Burian. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Marilia Celin e PH
Marilia Celin e PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Dayse Lemos , PH e Andreia Tolentino
Dayse Lemos , PH e Andreia Tolentino. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Michel Assbu e PH
Michel Assbu e PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Paula Pazolini e Paulo Hartung
Paula Pazolini e Paulo Hartung. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Aridelmo Teixeira, Paula Pazolini e Paulo Hartung
Aridelmo Teixeira, Paula Pazolini e Paulo Hartung. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Rita Tristão e PH
Rita Tristão e PH . Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Kaumer Chieppe e PH
Kaumer Chieppe e PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
Neivaldo Bragato e PH
Neivaldo Bragato e PH. Monica Zorzanelli Fotoarte/ Vitor Viana
