Paulo Hartung lança livro em Vitória e anuncia novo evento em Vila Velha

O o ex-governador Paulo Hartung lançou seu quinto livro, "Política em tempos de grandes mudanças", no espaço Terra Café da Fucape, em Vitória, nesta terça-feira (19). O evento reuniu amigos, companheiros de longa data, professores, estudantes, políticos, jornalistas, empresários e familiares.
O encontro se estendeu até as 23h20, quando o ex-governador encerrou os autógrafos.
Com caráter solidário, o lançamento teve como objetivo arrecadar recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória e registrou a venda de mais de 300 exemplares somente na noite desta terça-feira (19). O valor arrecadado foi de R$24.150,00.
Devido ao grande público e ao intenso movimento — que gerou relatos de dificuldade de estacionamento e longas filas de espera — Hartung anunciou que fará um novo lançamento, no próximo mês, em Vila Velha, na Universidade Vila Velha (UVV).
Ao final da noite, o ex-governador agradeceu a todos que prestigiaram a iniciativa: “Muito feliz fechando essa noite com a energia que comecei aqui às seis horas da tarde”, afirmou.
