Partido político

Paulo Hartung se filia ao PSD: 'Fui convidado para formar novos líderes'

Ato de filiação à legenda presidida em âmbito nacional por Gilberto Kassab é visto como sinalização de que o ex-governador deverá integrar a corrida eleitoral no próximo ano

Publicado em 26 de maio de 2025 às 18:20

Paulo Hartung exibe ficha de filiação ao PSD, ao lado do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab (à esquerda na foto) Crédito: Eduardo Mattos/Scriptum/PSD

Em evento realizado em São Paulo na tarde desta segunda-feira (26), o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD). Por muito tempo um quadro histórico do MDB, o ex-mandatário estava desde 2018 sem legenda partidária.>

O ato de filiação de Hartung à legenda, presidida em âmbito nacional por Gilberto Kassab, é visto como uma sinalização de que o ex-governador deverá integrar a corrida eleitoral no próximo ano. O mercado político aposta em uma possível candidatura ao Senado. Hartung, no entanto, não confirma essa hipótese e também descarta, pelo menos por agora, concorrer ao cargo de governador do Estado pelo PSD.>

Em entrevista coletiva concedida logo após sua filiação, Hartung citou convite feito por Kassab para que, juntos, atuem na formação de novas lideranças políticas no país.>

"Kassab me convidou para formar novos líderes, uma coisa que venho fazendo nos últimos anos. E, partidariamente, é muito melhor a gente fazer esse trabalho e também ajudar, com outros companheiros, a formar ideia, projetos e programas para que a gente transforme esse potencial do Brasil em boas oportunidades", afirmou.>

>

Paulo Hartung se filia ao PSD - 'Fui convidado para formar novos líderes

Questionado se seria candidato ao governo do Estado, Hartung desconversou e disse que "não era para isso que havia sido convocado (por Kassab)".>

Kassab, a quem Hartung se referiu usando termos como "mestre" e "professor", por sua vez, disse que, caso fosse morador do Espírito Santo, incentivaria uma possível candidatura do seu agora correligionário ao governo do Estado.>

"Se eu fosse capixaba, ia pedir para ele ser. Mas o partido hoje está muito feliz porque ele, com sua experiência, seu conhecimento, pode ajudar muito o Brasil, fazendo no PSD um processo de formação de líderes, fazendo com que a gente possa ser exemplo para outros partidos", frisou Kassab.>

No Espírito Santo, o PSD é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, que compareceu ao evento de filiação e deu as boas-vindas ao ex-governador. O tabuleiro político local aponta a legenda na base de apoio à pretensa candidatura do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ao Executivo estadual em 2026.>

Sobre a escolha de se filiar ao PSD após cerca de seis anos sem ligação oficial a um partido político, o ex-governador capixaba afirmou, em entrevista concedida à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, no último dia 22, ter optado por uma sigla que, segundo ele, "está se consolidando e que possui forte compromisso com a democracia".>

"Tem que escolher entre os partidos que estão se consolidando. E acho que aí tem um que tem compromisso forte com a democracia. É muito claro para quem acompanha minha vida que democracia, para mim, não é questão tática. É questão estratégica, é valor. É conquista da humanidade na sua caminhada civilizatória. O PSD tem um pilar importante com a democracia", disse Hartung. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta