  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Construtora do ES celebra 20 anos com show de João Neto & Frederico

Vitória
Publicado em 26/08/2025 às 04h00
Júnior, Andressa Nunes, José Luiz Nunes e Davi

Júnior, Andressa Nunes, José Luiz Nunes e Davi: festa em família!. Crédito: Cloves Louzada

Dupla comemoração

O presidente da Javé Construtora José Luiz Nunes reuniu familiares, amigos, parceiros e a imprensa para comemorar dois momentos importantes neste final de semana: seus 50 anos e 20 anos da empresa. No sábado (23), no Espaço Patrick Ribeiro, foi realizada uma festa, com a presença da família, amigos, parceiros e imprensa.  Sob a organização da cerimonialista Ingrid Castro e menu do Le Buffet Master, o evento contou com decoração da Flor&Cia.  Para embalar a noite, um super show surpresa, com atração nacional, a dupla sertaneja João Neto & Frederico, que contagiou o público com grandes sucessos. Veja as fotos de Cloves Louzada.

CASAMENTO

Leonardo Marques, os noivos Moema Giuberti e Gustavo Tardin, Maria Clara Mendonça Perim

Leonardo Marques, os noivos Moema Giuberti e Gustavo Tardin e Maria Clara Mendonça Perim: sim-sim em Domingos Martins. Crédito: Cacá Lima

Na Mata da Praia

É nesta quarta-feira (27) que os irmãos Caio e Caique Miranda Simões recebem convidados para a inauguração oficial do Cuco Gastrobar, na Mata da Praia. A proposta é inovadora: um menu autoral, pensado para ser compartilhado, e uma carta de drinques assinada em parceria com Misael Rodrigues, bartender que se destaca nos melhores redutos gastronômicos de São Paulo.

Novo diretor

A Aegea Saneamento, líder no setor privado de saneamento no Brasil, tem novo diretor-executivo no Espírito Santo: Marcelo Dall’ovo. Com ampla experiência em gestão de concessões — ele atuava na Águas do Rio, uma das maiores operações da companhia —, Dall’ovo assume o desafio de fortalecer a presença da empresa nos municípios da Serra, Vila Velha e Cariacica.

Corrida noturna

A corrida noturna mais querida da capital capixaba, a Night Run Vitória Airport, já tem data marcada, 25 de outubro, e está com as inscrições abertas no site Ticket Sports. A novidade este ano é o percurso de 3km, além das tradicionais distâncias de 5km e 10km, que são percorridas em áreas onde poucos têm acesso, no interior do Aeroporto de Vitória.

Cafu em Vix

Fundado em 1946, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) segue valorizando o esporte e promovendo experiências culturais, reafirmando seu papel como referência no esporte e na vida social capixaba. No dia 24 de setembro, às 19h, ICES recebe o eterno capitão da Seleção Brasileira, Cafu, para uma noite especial de autógrafos e lançamento da biografia A Saga Cafu: O Grande Sonho, escrita pela jornalista Mariah Morais.

Juliana Fiorot, Luiza Dalpiero, Gabriela Balarini, Bruna Costa e Lídia Balarini. Divulgação
ALMOÇO

Reumatologistas capixabas se reuniram no almoço de encerramento da VII Jornada de Atualização em Reumatologia do Hucam-Ufes, evento científico que celebrou os 20 anos da residência médica em Reumatologia e os 40 anos do serviço de Reumatologia do hospital. O encontro marcou o encerramento de uma programação relevante, que reuniu especialistas e convidados em Vitória para debater avanços da especialidade e celebrar a trajetória de excelência do serviço. Na foto: Juliana Fiorot, Luiza Dalpiero, Gabriela Balarini, Bruna Costa e Lídia Balarini.

COMEMORAÇÃO

Luiz Alberto Musso Leal Neto, Carlos Augusto Pena da Motta Leal, Erica Neves, Carlos Augusto da Motta Leal, Patricia Pena da Motta Leal, Leonardo Lage da Motta

Luiz Alberto Musso Leal Neto, Carlos Augusto Pena da Motta Leal, Erica Neves, Carlos Augusto da Motta Leal, Patricia Pena da Motta Leal, Leonardo Lage da Motta: noite especial em homenagem aos 35 anos do escritório Motta Leal Advogados. Crédito: Márcio Guimarães / All Live

 Tiago Zanotto,  Paula Olímpia,  Renzo Cerqueira Ladi Sonaglio. Vitor Carvalho
design

O designer de mobiliário e empresário Tiago Zanotto desembarcou em Vitória, a convite da empresária Paula Olímpio, para prestigiar os 20 anos da loja Domani Interiores, e bater um papo com os convidados sobre ‘Da necessidade, nasce a criatividade”. Tiago, que veio direto de Bento Gonçalves – RS, além de falar sobre design autoral, criatividade, personalização dos projetos e o futuro do setor. Na foto, o designer com a anfitriã Paula Olímpia, o arquiteto Renzo Cerqueira e a empresária Ladi Sonaglio da Casa Vetti, de Bento Gonçalves.

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Lounge Litoral no Vital 2025 - Dia 2
Vital 2025: veja quem circulou pelo Lounge Litoral no segundo dia de folia
Bruno Passoni, Leila Marchesi, Marcello Moraes, Letícia Dalvi, Rosney Wetler e Giliard Ferreira
Vital 2025: veja quem circulou pelo Lounge Litoral no primeiro dia de folia
Bruno Chieppe, Letícia Chieppe, Eulália Chieppe, Décio Chieppe, Patrícia Assef, Nilton Chieppe, Maria Luiza Chieppe, Aylmer Chieppe, Riguel Chieppe
Grupo celebra 30 anos de marca alemã de automóveis no ES; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível