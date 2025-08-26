Construtora do ES celebra 20 anos com show de João Neto & Frederico

Júnior, Andressa Nunes, José Luiz Nunes e Davi: festa em família!. Crédito: Cloves Louzada
Dupla comemoração
O presidente da Javé Construtora José Luiz Nunes reuniu familiares, amigos, parceiros e a imprensa para comemorar dois momentos importantes neste final de semana: seus 50 anos e 20 anos da empresa. No sábado (23), no Espaço Patrick Ribeiro, foi realizada uma festa, com a presença da família, amigos, parceiros e imprensa. Sob a organização da cerimonialista Ingrid Castro e menu do Le Buffet Master, o evento contou com decoração da Flor&Cia. Para embalar a noite, um super show surpresa, com atração nacional, a dupla sertaneja João Neto & Frederico, que contagiou o público com grandes sucessos. Veja as fotos de Cloves Louzada.
CASAMENTO
Leonardo Marques, os noivos Moema Giuberti e Gustavo Tardin e Maria Clara Mendonça Perim: sim-sim em Domingos Martins. Crédito: Cacá Lima
Na Mata da Praia
É nesta quarta-feira (27) que os irmãos Caio e Caique Miranda Simões recebem convidados para a inauguração oficial do Cuco Gastrobar, na Mata da Praia. A proposta é inovadora: um menu autoral, pensado para ser compartilhado, e uma carta de drinques assinada em parceria com Misael Rodrigues, bartender que se destaca nos melhores redutos gastronômicos de São Paulo.
Novo diretor
A Aegea Saneamento, líder no setor privado de saneamento no Brasil, tem novo diretor-executivo no Espírito Santo: Marcelo Dall’ovo. Com ampla experiência em gestão de concessões — ele atuava na Águas do Rio, uma das maiores operações da companhia —, Dall’ovo assume o desafio de fortalecer a presença da empresa nos municípios da Serra, Vila Velha e Cariacica.
Corrida noturna
A corrida noturna mais querida da capital capixaba, a Night Run Vitória Airport, já tem data marcada, 25 de outubro, e está com as inscrições abertas no site Ticket Sports. A novidade este ano é o percurso de 3km, além das tradicionais distâncias de 5km e 10km, que são percorridas em áreas onde poucos têm acesso, no interior do Aeroporto de Vitória.
Cafu em Vix
Fundado em 1946, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) segue valorizando o esporte e promovendo experiências culturais, reafirmando seu papel como referência no esporte e na vida social capixaba. No dia 24 de setembro, às 19h, ICES recebe o eterno capitão da Seleção Brasileira, Cafu, para uma noite especial de autógrafos e lançamento da biografia A Saga Cafu: O Grande Sonho, escrita pela jornalista Mariah Morais.
Reumatologistas capixabas se reuniram no almoço de encerramento da VII Jornada de Atualização em Reumatologia do Hucam-Ufes, evento científico que celebrou os 20 anos da residência médica em Reumatologia e os 40 anos do serviço de Reumatologia do hospital. O encontro marcou o encerramento de uma programação relevante, que reuniu especialistas e convidados em Vitória para debater avanços da especialidade e celebrar a trajetória de excelência do serviço. Na foto: Juliana Fiorot, Luiza Dalpiero, Gabriela Balarini, Bruna Costa e Lídia Balarini.
COMEMORAÇÃO
Luiz Alberto Musso Leal Neto, Carlos Augusto Pena da Motta Leal, Erica Neves, Carlos Augusto da Motta Leal, Patricia Pena da Motta Leal, Leonardo Lage da Motta: noite especial em homenagem aos 35 anos do escritório Motta Leal Advogados. Crédito: Márcio Guimarães / All Live
O designer de mobiliário e empresário Tiago Zanotto desembarcou em Vitória, a convite da empresária Paula Olímpio, para prestigiar os 20 anos da loja Domani Interiores, e bater um papo com os convidados sobre ‘Da necessidade, nasce a criatividade”. Tiago, que veio direto de Bento Gonçalves – RS, além de falar sobre design autoral, criatividade, personalização dos projetos e o futuro do setor. Na foto, o designer com a anfitriã Paula Olímpia, o arquiteto Renzo Cerqueira e a empresária Ladi Sonaglio da Casa Vetti, de Bento Gonçalves.
