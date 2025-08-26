Construtora do ES celebra 20 anos com show de João Neto & Frederico

O presidente da Javé Construtora José Luiz Nunes reuniu familiares, amigos, parceiros e a imprensa para comemorar dois momentos importantes neste final de semana: seus 50 anos e 20 anos da empresa. No sábado (23), no Espaço Patrick Ribeiro, foi realizada uma festa, com a presença da família, amigos, parceiros e imprensa. Sob a organização da cerimonialista Ingrid Castro e menu do Le Buffet Master, o evento contou com decoração da Flor&Cia. Para embalar a noite, um super show surpresa, com atração nacional, a dupla sertaneja João Neto & Frederico, que contagiou o público com grandes sucessos. Veja as fotos de Cloves Louzada.

CASAMENTO

Na Mata da Praia É nesta quarta-feira (27) que os irmãos Caio e Caique Miranda Simões recebem convidados para a inauguração oficial do Cuco Gastrobar, na Mata da Praia. A proposta é inovadora: um menu autoral, pensado para ser compartilhado, e uma carta de drinques assinada em parceria com Misael Rodrigues, bartender que se destaca nos melhores redutos gastronômicos de São Paulo.

Novo diretor A Aegea Saneamento, líder no setor privado de saneamento no Brasil, tem novo diretor-executivo no Espírito Santo: Marcelo Dall’ovo. Com ampla experiência em gestão de concessões — ele atuava na Águas do Rio, uma das maiores operações da companhia —, Dall’ovo assume o desafio de fortalecer a presença da empresa nos municípios da Serra, Vila Velha e Cariacica.

Corrida noturna A corrida noturna mais querida da capital capixaba, a Night Run Vitória Airport, já tem data marcada, 25 de outubro, e está com as inscrições abertas no site Ticket Sports. A novidade este ano é o percurso de 3km, além das tradicionais distâncias de 5km e 10km, que são percorridas em áreas onde poucos têm acesso, no interior do Aeroporto de Vitória.